Iscrizioni agli istituti tecnici in crescita per l'anno scolastico 2023-2024

(Adnkronos) - Per l'anno scolastico 2023-2024 aumentano ancora le iscrizioni agli istituti tecnici. Le domande raggiungono il 30,9% rispetto al 30,7% dell'anno scolastico 2022-2023. Certo, non saremo vicini ai numeri che si registrano in Paesi come Germania e Svizzera, dove circa l'80% dei giovani fa apprendistato o frequenta scuole tecniche o professionali, ma è comunque un segnale positivo e che potrebbe accelerare la riforma dell'istruzione tecnico-professionale auspicata da più parti, tra cui il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Entrando nello specifico dei dati del Miur, tra gli istituti tecnici, il Settore Tecnologico resta quello che raccoglie la percentuale più elevata di iscritti, 19,4%, anche se registra una flessione di un punto percentuale rispetto al 2022-2023. Gli indirizzi più richiesti del Tecnologico sono: Informatica e Telecomunicazioni 6%; Meccanica, Meccatronica ed Energia 2,8%; Chimica, Materiali e Biotecnologie 2,4%. Dopo il Settore Tecnologico, segue il Settore Economico che raccoglie l'11,5% delle preferenze degli studenti, con una crescita dell'1,2% rispetto allo scorso anno. In questo settore di studi l'indirizzo preferito è Amministrazione, Marketing e Finanza con l'8,7%, mentre il 2,8% opta per il Turismo.

Tra gli altri dati comunicati dal Miur in merito alle scelte degli studenti per l'istruzione superiore, si segnala una leggera diminuzione delle iscrizioni negli istituti professionali che scendono al 12,1% rispetto al 12,7% dell'anno scolastico precedente. In testa alla preferenze si confermano i licei con il 57,1% delle iscrizioni, rispetto al 56,6% dello scorso anno scolastico. In particolare, il 26,1% degli studenti sceglie i Licei Scientifici, di cui il 14,1% lo Scientifico tradizionale, seguito dal liceo delle Scienze Umane che raccoglie l'11,2% delle iscrizioni (l'anno scorso era al 10,3%), al terzo posto delle preferenze il Liceo Linguistico con il 7,7% (era al 7,4% nel 2022-2023). In leggera flessione il Liceo Classico che viene scelto dal 5,8% dei giovani contro il 6,2% di un anno fa e il Liceo Artistico che scende al 4,9% delle preferenze (era al 5,5% l'anno passato).

Infine, è interessante scoprire che a livello regionale il Lazio è primo per le iscrizioni ai Licei con il 69,7%, il Veneto per gli Istituti Tecnici con il 38,8%, l'Emilia Romagna per i Professionali con il 15,6%.