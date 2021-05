Intesa: Sviluppo Filiere sbarca su mercati internazionali

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Intesa Sanpaolo lancia, nell'ambito del Programma Sviluppo Filiere, la nuova piattaforma digitale di Confirming internazionale, soluzione innovativa e digitale di finanza di filiera che consente alle imprese sia italiane che estere di raggiungere i propri partner commerciali nel mondo. Sarà l'Ungheria, che intrattiene scambi commerciali con l'Italia per 10 miliardi di euro ogni anno, il primo paese dove sarà resa operativa la nuova piattaforma, che consentirà di garantire maggiore stabilità alle filiere produttive estese su più paesi. "Le imprese esprimono un bisogno chiaro: semplificare la gestione dei rapporti con la Banca attraverso soluzioni digitali, semplici e a basso impatto operativo", afferma Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Con il Programma Filiere e con il Confirming "abbiamo contribuito in questi anni alla competitività delle Filiere italiane d'eccellenza che operano in oltre 20 settori e generano un indotto di oltre 80 miliardi di euro. La collaborazione con la nostra Divisione internazionale è un ulteriore rafforzamento". "E' nostra ambizione diventare la Banca di riferimento per le filiere internazionali. Con l'estensione di Confirming all'Ungheria e alle filiere italo-ungheresi, ci stiamo muovendo in questa direzione", sostiene Marco Elio Rottigni, Responsabile della Divisione International Subsidiary Banks. "Rafforzando l'offerta - aggiunge - e l'attività internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo e fornendo servizi specializzati per le filiere, siamo a fianco delle imprese". (ANSA).