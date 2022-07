Intesa Sanpaolo Vita, nasce società per salute e infortuni

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita ha approvato l'avvio di una partnership con Reale Group. L'accordo prevede il conferimento di un ramo d'azienda di Blue Assistance, società di servizi di Reale Group, specializzata nell'assistenza sanitaria, alla nuova Società InSalute Servizi, costituita all'interno della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, dedicata alla gestione dei sinistri e allo sviluppo di un network di strutture sanitarie convenzionate, a supporto dell'offerta assicurativa di Intesa Sanpaolo Rbm Salute. InSalute Servizi sarà partecipata al 65% da Intesa Sanpaolo Vita ed al 35% da Blue Assistance. Massimo Tessitore sarà l'amministratore delegato e direttore generale. Il closing è previsto entro il primo semestre 2023. "L'accordo con una realtà dalle competenze consolidate come Blue Assistance, costituisce una spinta fondamentale per lo sviluppo del nostro business nel mondo della protezione e della salute, che già da diversi anni abbiamo individuato come settore decisivo per l'ulteriore crescita della nostra Divisione", afferma Nicola Fioravanti, A.d di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo e Presidente della nuova società. "La protezione delle persone è al centro delle nostre strategie", afferma Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Group. (ANSA).