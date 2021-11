Intesa Sanpaolo rinnova un campo da basket a Torino

Torino, 13 nov. (askanews) - Dal campo di basket al conto corrente a condizioni agevolate per stare accanto ai giovani, aiutarli a crescere avvicinandoli allo sport e ai valori positivi che sono alla base della crescita culturale ed economica di un Paese.Con questo spirito, Intesa Sanpaolo ha inaugurato a Torino il rinnovato campo da pallacanestro in Piazza d'Armi, all'interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, alla presenza dell'assessore comunale alle Politiche giovanili, Carlotta Salerno e di Nick Cowell, direttore per l'Europa dell'Nba (National Basketball Association), di cui la banca è Official Partner. Una vera e proprio festa dello sport che testimonia l'impegno di Intesa Sanpaolo per i giovani e il territorio, come ha spiegato Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail."È uno dei tanti esempi di azione d'impatto sulla città - ha detto - in tutta Italia quest anno abbiamo fatto circa 30 iniziative, in ogni direzione regionale. L'NBA rappresenta sicuramente un marchio ma anche l aspirazione di chi gioca a basket e che vorrebbe essere in quei posti, in quei campi. E rappresenta anche, nella sua dinamicità, un esempio su come si fa effettivamente sport ma anche show, business e quindi è molto molto caldo e appassiona tutti quanti.Ci avviciniamo ai giovani con il loro linguaggio e attraverso le loro passioni: la musica è stato uno di questi ma ci sono anche delle attività importanti. Coinvolgiamo i giovani in azioni di natura Green, ecologica così come anche tramite tutti i servizi e prodotti che diamo ai nostri clienti.Se devo fare un esempio sui prodotti e servizi che facciamo per i nostri clienti giovani - ne abbiamo circa 1 milione ad oggi e 300mila sono under 18 - c è sicuramente il 'Xme conto up' che è totalmente gratuito per i minori, il 'Xme conto' che consente anche di prelevare in Italia e all'estero senza spese, i 'mutui giovani'; noi facciamo il 30% di mutui ai ragazzi anche per merito, per studiare, sull onore, dando un messaggio: investi su te stesso che è il miglior investimento che tu possa fare".Intesa Sanpaolo intende riproporre l'esperienza torinese anche in altre città italiane con iniziative analoghe. Come il programma Formula che ha sostenuto in tutte le regioni italiane oltre 30 progetti dedicati a importanti iniziative benefiche e realizzati grazie al crowdfunding.