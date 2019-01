Inps, diffusi i dati sul Reddito di inclusione nel 2018: il 71% dei beneficiari è al Sud. Le regioni che ne hanno goduto di più

L’Inps ha reso noti i dati del Reddito di inclusione 2018 evidenziando alcune particolarità utili a comprendere quanto potrebbe verificarsi con l’entrata in vigore del Reddito di cittadinanza. Vediamo allora. Nel corso dello scorso anno sono stati erogati i benefici in questione a 462mila nuclei familiari coinvolgendo 1,3 milioni di persone. Secondo l'Osservatorio Inps sul Rei, la maggior parte dei benefici sono andati alle regioni del Sud. E’ singolare inoltre che il 46% dei nuclei beneficiari di Rei, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedano in sole due regioni.

Distribuzione geografica dei nuclei familiari percettori del Rei (fonte: Osservatorio statistico Inps)

Le regioni

In relazione alla distribuzione geografica la mappa del reddito di inclusione vede le regioni del Sud al primo posto (68% dell'importo complessivo erogato, 71% delle persone coinvolte). Il 46% delle famiglie che hanno beneficiato del sostegno contro la povertà, infatti, e che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono come si diceva in sole due regioni: Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria, che coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 27% delle persone coinvolte.

Gli extracomunitari

Quanto ad altre singolarità, va detto che l'11% delle famiglie che percepiscono il reddito di inclusione è extracomunitario. Al Nord questa incidenza sale al 29% mentre è del 21% al Centro e di appena il 3% al Sud. Italiani e comunitari sono nel complesso l'89%. In questa ultima percentuale quindi sono compresi anche coloro che non sono cittadini italiani ma provengono da un paese aderente all'Unione europea.

Distribuzione dei nuclei familiari comunitari ed extracomunitari percettori di Rei (fonte: Osservatorio statistico Inps)

L'importo

In media l’attribuzione del Rei ha coinvolto 220 persone ogni 10 mila abitanti, con punte di 643 persone in Sicilia, 603 in Campania e 447 in Calabria. Le percentuali più basse sono da registrare in Trentino Alto Adige (28) e Friuli Venezia Giulia (37).

Ma quanto hanno preso al mese i beneficiari del Rei? L’importo medio nel 2018 è stato di 296 euro. Varia a seconda dei territori con una forbice che va dai 237 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta ai 328 euro per la Campania. Come intuibile i territori del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto di quelle del Nord di 51 euro (+20%), e di quelle del Centro di 34 euro (+12%). Sarebbero stati 243mila i nuclei con minori, ovvero il 53% dei nuclei beneficiari, in pratica il 71% delle persone interessate. I nuclei familiari con disabili sarebbero invece 82 mila, pari al 18% dei nuclei interessati. Il 17% delle persone coinvolte.