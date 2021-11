Inps: a ottobre ore cig autorizzate sotto 100 mln

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - A ottobre 2021 l'Inps ha autorizzato 99,4 milioni di ore di cassa integrazione e fondi di solidarietà con un calo del 18,4% su settembre e una riduzione del 73,6% su ottobre 2020 all'inizio della seconda ondata. Lo rileva l'Inps nel suo Osservatorio sulla cassa integrazione. Le ore tornano sotto quota 100 milioni in un mese per la prima volta dall'inizio della pandemia. Le ore autorizzate per emergenza sanitaria da aprile 2020 a ottobre 2021 sono state 6.445,2 milioni. Su 99,4 milioni di ore di integrazione salariale e fondi di solidarietà autorizzate ad ottobre. Il 76% sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria COVID-19". Il tiraggio, ovvero l'uso effettivo delle ore autorizzate, nei primi 8 mesi del 2021 è sceso sotto il 40%, a livelli 2019. Tra gennaio ed agosto 2019 il tiraggio era del 38,10% ovvero 68,6 milioni di ore usate su 181,1 autorizzate. Nei primi otto mesi del 2020 era stato del 47,97% con 1,4 miliardi di ore utilizzate su tre miliardi di autorizzate mentre nei primi otto mesi del 2021 sono state effettivamente utilizzate dalle aziende 923 milioni di ore di cassa su quasi 2,39 miliardi con un tiraggio del 38,66%. (ANSA).