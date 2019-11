Inps, in 2018 da Stato 106mld

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Nel 2018 l'Inps ha ricevuto dallo Stato trasferimenti per 106 miliardi circa destinati alle prestazioni per il sostegno al reddito, agli interventi a favore della famiglia e della genitorialità, agli sgravi contributivi e degli oneri sociali, all'invalidità civile e per la copertura dei disavanzi di alcune gestioni previdenziali. Il dato emerge dal rendiconto sociale del Civ dell'Istituto presentato oggi nel quale si ricorda che l'Inps ha avuto nell'anno un gettito contributivo di oltre 231 miliardi di euro.