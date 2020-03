Decreto coronavirus: bonus per baby sitter e voucher di 600 euro per figli fino a 12 anni. Ecco tutta la manovra

Voucher da 600 euro per il pagamento della baby sitter, congedi parentali, slittamento dei contributi previdenziali dal 10 aprile al 10 giugno. E ancora: no alla cassa integrazione in deroga per colf, badanti e baby sitter ma sì al premio da 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti che continuano a svolgere la propria attività e, sì alla nuova indennità denominata "Reddito di Ultima Istanza" per chi ha cessato, ridotto o sospeso il lavoro.

Per ottenere avere il bonus baby sitter sarà necessario utilizzare il sito Inps che sarà operativo in due settimane per assicurare i 10 miliardi di aiuti stanziati dal governo a 11 milioni di persone, tra lavoratori e famiglie. Il decreto “Cura Italia” varato dal governo è stato costruito su 4 pilastri: sanità, lavoro, sostegno della liquidità di famiglie e imprese, fisco. Successivamente sarà emanato, probabilmente ad aprile, per il rilancio delle industrie e delle imprese. Subito il focus sulle novità più importanti: congedo parentale, voucher baby sitter, premio in bista paga, legge 104.

Congedo parentale

Il documento ha introdotto un congedo parentale speciale di massimo 15 giorni – cumulativi, frazionabili e da fruire non contemporaneamente fra i genitori che lavorano – pari al 50% della retribuzione. Il congedo è applicabile dal 5 marzo per i dipendenti e i genitori iscritti come lavoratori in via esclusiva alla Gestione Separata Inps. Il trattamento economico può essere dato solo fino ai 12 anni di età del figlio o, a prescindere dall’età, nel caso in cui il figlio abbia una disabilità. Il congedo speciale sarà non retribuito con figli tra 12 e 16 anni, vige comunque il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Voucher baby sitter

Il dipendente privato e il lavoratore autonomo con figli minori può scegliere “il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per 600 euro”. Per ottenerla occorre presentare la domanda all’Inps (presto anche on line), l’erogazione avviene sul libretto famiglia. Il voucher compete ai genitori con figli fino al 12 anni, in alternativa al congedo parentale. Può aumentare sino a mille euro per gli operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori).

Premio in busta paga

Avrà invece un premio in busta paga chi durante il mese di marzo continua a lavorare nella sede della sua azienda: sarà di 100 euro esentasse per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con reddito che non supera i 40mila euro l’anno, nella busta paga di aprile o con conguaglio di un anno.

Legge 104

Chi assiste persone disabili usando dei permessi periodici (3 giorni al mese) concessi dalla Legge 104, potrà domandare fino a 24 giorni in più nei prossimi due mesi, ossia 12 giorni a marzo e altrettanti ad aprile. Una concessione importante: i permessi da legge 104 sono di tre giorni al mese.

Il lavoro domestico

È stato rinviato il pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio di fatto potranno essere saldati dopo il 10 giugno senza sanzioni e senza interessi.

Mutui

Molto probabilmente (si attende il testo definitivo per la conferma) saranno sospese per almeno 18 mesi le rate del mutuo prima casa per chi perde il lavoro e usufruisce degli ammortizzatori sociali a causa del Coronavirus. La norma è valida sia per i dipendenti che per gli autonomi, senza porte ISEE. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno accedere con una semplice autocertificazione che confermi il calo di fatturato superiore ad un terzo per l’emergenza sanitaria.

Il presidente dell'Inps

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, soffermandosi sul decreto varato dal governo, ha detto che il suo istituto è in prima linea “nel garantire protezione e sicurezza sociale. Dare precedenza a cassa integrazione, bonus babysitter e indennità ai lavoratori autonomi in questa crisi così grave non significa trascurare il resto. Anticipiamo l'erogazione delle pensioni di aprile al 26 di marzo per consentire alle Poste di scaglionare per cognome i molti anziani che ancora ritirano lì i soldi e non creare affollamenti". Tridico ha anche spiegato che "la cassa integrazione in deroga dipende dalle Regioni".

Quanto al bonus babysitter osserva: "Stiamo semplificando le procedure. Le famiglie che non prendono il congedo si devono dotare di pin e password. Entrano nel sito Inps e richiedono un borsellino speciale dove in pochi giorni metteremo i 600 euro per retribuire le ore prestate. Stiamo pensando a una procedura altrettanto semplificata anche per i 600 euro agli autonomi". II decreto Cura Italia come "un bazooka necessario".

Ma non è soddisfatto "Avrei preterito un reddito di cittadinanza allargato a tutti, senza le condizionalità di quello esistente. Invece si sono usati gli strumenti esistenti, poco adatti a una crisi come l'attuale. L'helicopter money serve invece a non far collassare la domanda aggregata. Meglio 5 punti in più di debito che 20 in meno di reddito".