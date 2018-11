Nel 2017 sono 15,3 milioni i dipendenti: crescono gli operai. Ecco le retribuzioni divisi per categoria

Nel 2017 i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici) con almeno una giornata retribuita nell'anno sono stati 15.306.007 (+4,1% sul 2016), con una retribuzione media di 21.535 euro e una media di 243 giornate retribuite. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti che sottolinea come sia prevalente la componente degli operai che con 8.509.445 lavoratori (+5,6%) rappresenta il 55,6% del totale. Il numero medio di lavoratori dipendenti (quelli con almeno un giorno di lavoro al mese) è stato pari a 12,76 milioni (+3,3%).

La retribuzione

I lavoratori con qualifica operaia sono il 55,6% del totale mentre il 36,9% è impiegato, il 3,4% apprendista, il 3% quadro e lo 0,8% dirigente. Gli apprendisti crescono del 12,4% anche grazie alla conclusione delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato. La retribuzione media annua nel 2017, pari a 21.535 euro nel complesso, risulta molto differenziata sia per qualifica che per per età e per genere.

Per gli operai la retribuzione media è pari a 15.977 euro (circa 70,4 euro per ognuna delle 227 giornate retribuite) mentre quella degli impiegati è di 24.793 euro medi. Per i quadri si sfiorano i 63.000 euro l'anno mentre per i dirigenti si superano i 142.653 euro (con in media di 297 giornate retribuite). Per gli apprendisti la retribuzione media nell'anno è stata di 11.686 euro per 215 giornate retribuite.

Retribuzione ed età

La retribuzione aumenta al crescere dell'età, almeno fino alla classe 55 - 59, ed è costantemente più alta per il genere maschile (24.862 euro contro 17.028 euro per le femmine) soprattutto a causa del maggior uso del part time delle donne. La classe di età modale è quella tra i 40 e i 44 anni (2,2 milioni di persone) ma sono aumentati in modo consistente i lavoratori più giovani (under 25 con almeno un giorno di lavoro nel settore privato passati da 1.180.000 a 1.363.000) anche se con un numero di giornate retribuite lievemente in calo (da 84 a 78).

Tra i settori una quota ancora significativa è quella del settore manifatturiero (3.770.529 lavoratori, +1,4%) con il 24,6% del totale seguito dal commercio con il 15,1% del totale.

Il numero medio

Il numero medio dei lavoratori dipendenti nel settore privato nel 2017 (esclusi gli agricoli e i domestici) è stato pari a 12.766.909 (+3,3%) con 10.567.942 lavoratori con contratti a tempo indeterminato (-0,4%) e 1.992.812 con contratti a termine (+28%). L' Inps sottolinea che dopo la crescita del lavoro a tempo indeterminato che si è avuta dal 2015 a seguito dell'introduzione degli sgravi contributivi triennali (proseguita nel 2016 grazie agli sgravi biennali) dal 2017 si è osservata una "crescita continua" dei lavoratori a tempo determinato "presumibilmente a causa dell'abolizione dei voucher avvenuta a marzo 2017".

Operai

I dipendenti privati

I dipendenti nel settore privato (quelli che hanno avuto almeno una giornata lavorativa nell'anno) sono cresciuti nel 2017 (+4,1%) solo grazie al boom dei lavoratori a termine che sono passati dai 2.718.875 del 2016 a 3.479.439 (+27,9%) nel 2017, si legge nell'Osservatorio Inps dal quale emerge che quelli a tempo indeterminato hanno avuto una flessione dell'1,7% passando da 11.598.482 a 11.406.556. Le giornata medie retribuite nell'anno per i lavoratori a termine sono lievemente cresciute, da 144 a 148.

Somministrazione

Nel 2017 i lavoratori dipendenti in somministrazione con almeno una giornata retribuita nell'anno sono stati 778.007, in forte crescita rispetto al 2016 (+25,2%) una crescita accentuata per la necessità delle imprese di ricorrere a strumenti contrattuali sostitutivi dei voucher, cancellati da marzo 2017, si legge. La retribuzione media è pari a 8.313 euro (116 giornate retribuite in media). E' prevalente la componente degli operai che con 578.396 lavoratori rappresenta il 74,3% del totale contro il 24% degli impiegati e l'1,7% per le altre qualifiche. I lavoratori dipendenti in somministrazione con contratto a tempo determinato nel 2017 erano 727.338 (93,5% sul totale), con una retribuzione media annua di 7.650 euro e 108 giornate medie retribuite; il 5,5% ha un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con retribuzione media annua di 20.344 euro e 265 di giornate medie retribuite. Nel 2017 il numero medio di lavoratori dipendenti in somministrazione è stato pari a 364.544 (+24,4% rispetto al 2016).

Gli intermittenti

Boom dei lavoratori intermittenti nel 2017 soprattutto grazie alla cancellazione dei voucher: nell'anno - sottolinea l' Inps - il numero di lavoratori dipendenti intermittenti con almeno una giornata retribuita nell'anno è stato pari a 534.698 con una crescita dell'80,9% rispetto al 2016 interrompendo un trend negativo iniziato nel 2013. Questo andamento - si legge "è effetto soprattutto della necessità per le imprese di ricorrere a strumenti contrattuali sostitutivi dei voucher, cancellati dal legislatore a partire da marzo 2017 e sostituiti, da luglio e solo per le imprese con meno di 6 dipendenti, dai nuovi contratti di prestazione occasionale. A livello territoriale circa i due terzi dei lavoratori intermittenti lavorano nelle regioni del Nord. Nell'ultimo anno il Sud è la zona che presenta il maggior incremento rispetto al 2016 (+120,1%).

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, nella maggioranza dei casi a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Le aziende agricole

Dopo il calo registrato nel 2016, nel 2017 le aziende agricole tornano a crescere (+0,9%) raggiungendo quota 188.016. Crescono anche gli operai agricoli dipendenti che nell'anno sfiorano quota 1.060.000 (+2,4% sul 2016). Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul mondo agricolo nel quale si evidenzia che il Sud è l'area geografica che, con il 39,8%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Nord-est con il 21,7%, dalle Isole con il 16,7%, dal Centro con il 12,1% e dal Nord-ovest con il 9,6%. Il numero di lavoratori agricoli autonomi resta sostanzialmente stabile (+0,1%) con 454.285 persone nel 2017; tra le categorie di lavoratori autonomi, l'unica in aumento risulta essere quella degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), che passa da 35.423 a 38.331, con un incremento pari a +8,2% mentre i coltivatori diretti e i coloni e mezzadri si riducono leggermente.