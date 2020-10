Inps, Catalfo: da novembre aumento assegno invalidità civile

Roma, 14 ott. (askanews) - "A partire dalla rata di novembre verrà messo in pagamento dall'Inps l'aumento dell'assegno di invalidità civile introdotto dal Governo con il Decreto Agosto e approvato in via definitiva alla Camera lunedì scorso. Una misura importante, ancor di più nel delicato momento che il Paese sta attraversando". A ricordarlo è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo."Grazie a questa norma, per i cittadini in condizioni di invalidità civile totale e di età pari o superiore a 18 anni, l'assegno mensile passerà da 285 a circa 650 euro al mese (considerati i livelli reddituali previsti dalla legge), con decorrenza dal 20 luglio. Lo Stato è ancora più vicino ai cittadini più vulnerabili", ha concluso.