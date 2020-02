Inps: +365.216 contratti stabili 2019

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - A dicembre calano i contratti stabili con una variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni meno le cessazioni) negativa per 75.024 contratti (erano 55.805 in meno a dicembre 2018). Nel 2019 la variazione è invece positiva per 365.216 contratti stabili, un valore più che doppio rispetto al 2018. E' il dato diffuso dall'Osservatorio Inps sul precariato sui datori di lavoro privati. Le assunzioni totali nel 2019 sono state 7,17 milioni a fronte di 7,01 milioni di cessazioni con un saldo positivo di 161.000 unità.