Innovazione e creatività, l'Italia delle start up al Ces 2022

Las Vegas, 8 gen. (askanews) - C'è tanta Italia al Ces 2022 di Las Vegas. La fiera più importante al mondo per l'elettronica di consumo ospita un intero padiglione dedicato alla tecnologia Made in Italy con decine di start up che rappresentano il meglio dell'innovazione in diversi i campi.Si va dall'Entertainment, al 5G e IoT, dall'Health & Wellness all'Intelligenza Artificiale. Ma anche sport e Tech e Robotics. C'è un po di tutto insomma: la start up Exagro si occupa di agricoltura verticale e al Ces ha portato "The Living Tree", come ha spiegato Alessandro Grampa."Lavoriamo con la tecnologia IoT e di alta pressione aeroponica, senza terra né acqua,con la nebulizzazione di acque nutrienti. Consumiamo l'98 per cento in meno di acqua rispetto alla coltivazione tradizionale"Ci sono molte aziende attive nel mondo dell'health care, come Innova, che ha ideato il progetto di telemedicina Checkmed che permette di controllare i parametri vitali attraverso un device wearable.Picosats è invece una azienda che sviluppa sistemi di telecomunicazioni per piccoli satelliti, mentre la start up "Al bicchiere" ha presentato due dispenser, come ha spiegato Luigi Palumbo"La nostra missione è aiutare a godersi il bicchiere di vino nel migliore dei modi. Due dispenser che portano il vino alla temperatura di servizio e conservare tutto ciò che non viene bevuto permettendo alla persone di gustarsi più vini diversi senza avere il senso di colpa di buttare ciò che non viene consumato immediatamente". Sensosan presenta un nebulizzatore dotato di intelligenza artificiale he misura i parametri ambientali e nebulizza con fragranze e sanifica secondo le necessità dell ambiente. Mentre Plusbiomedica con CWash propone il lavaggio di denti senza acqua e dentifricio, ha spiegato il Sto Francesco Vavassori: Funziona con un dispositivo hardware e uno consumabile, il byte, realizzato da un polimero che quando viene messo in bocca a contatto con la saliva rilascia antibatterico e aromi. Questo permette il lavaggio dei denti. Abbiamo esteso l utilizzo di questo prodotto a chi non ha tempo o è in viaggio.All'inaugurazione del padiglione, realizzato grazie all'Ice, l'agenzia italiana di promozione delle imprese all estero, ha partecipato anche la console generale a Los Angeles Silvia Chiave: "Credo che sia molto importante come punto di partenza per i nostri giovani. Solo qui c'è una integrazione di questo tipo tra industria, start up, impresa, ricerca avanzata, università e venture capital".