“InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”: lunedì 11 luglio in diretta su Adnkronos

(Adnkronos) - Un evento per confrontarsi sul valore della ricerca e dell’innovazione in sanità: “InnovaCtion - cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro” è l’appuntamento che GlaxoSmithKline organizza in occasione dei suoi 90 anni di presenza in Italia, lunedì 11 luglio 2022.

L’occasione vuole mettere al centro il valore della prevenzione e unire diverse voci autorevoli tra i protagonisti della ricerca, insieme alle istituzioni che presiedono la politica industriale del nostro Paese.

All’incontro – moderato dalle giornaliste Raffaella Cesaroni (SkyTg24) e Francesca Cerati (Il Sole 24 Ore) – parteciperanno: Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico; Fabio Landazabal, Presidente e Amministratore delegato GSK S.p.A.; Roger Connor, Presidente Vaccines and Global Health GSK; Giovanni Tria, Presidente Fondazione ENEA Tech e Biomedical, Consigliere del Ministro dello Sviluppo Economico; Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; Giovanni Pavesi, Direttore generale Welfare Regione Lombardia; Luca Paolazzi, Consigliere del Ministro dell’Economia e delle Finanze; Nicola Magrini, Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco; Rino Rappuoli, Chief scientist GSK Vaccines; Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene Università Cattolica del Sacro Cuore, Consigliere scientifico del Ministro della Salute; George Katzourakis, Senior Vice President Head of Europe GSK; Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza delle Regioni – Presidente Regione Friuli Venezia Giulia; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; Damiano Tommasi, Sindaco di Verona.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social (Facebook e YouTube) e sul sito di Adnkronos.