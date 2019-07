Inflazione: Istat a giugno 0,7%

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'Istat ha rivisto al ribasso la stima dell'inflazione a giugno 2019 fino a un tasso dello 0,7%. La stima preliminare era +0,8%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, sale dello 0,1% rispetto al mese precedente. "Si consolida il quadro di bassa inflazione che caratterizza l'Italia. Un contributo specifico a questo andamento viene dall'inversione di tendenza dei prezzi degli energetici non regolamentati dovuta, però, in larga parte, al confronto con giugno 2018 quando i prezzi dei combustibili erano cresciuti", è il commento dell'Istat.