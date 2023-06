Inflazione eurozona frena più del previsto a maggio al 6,1%

Roma, 1 giu. (askanews) - Moderazione superiore al previsto a maggio dell'inflazione nell'eurozona: la crescita media dei prezzi al consumo si è attestata al 6,1% annuo, secondo la stima preliminare diffusa da Eurostat, a fronte del 7% registrato ad aprile.Rallenta in misura meno marcata anche l'inflazione di fondo, l'indice dei prezzi depurato da energia alimentari e altre voci volatili, al 5,3% annuo, a fronte del 5,6% di aprile.Secondo l'Istituto di statistica Ue tra aprile e maggio i prezzi in media non hanno segnato aumenti nell'area euro (variazione mensile nulla).