Infineon, maxi acquisizone in Usa: rileva Cypress Corp a 10,1 mld

Roma, 3 giu. (askanews) - Maxi acquisizione nella silicon valley per la tedesca Infineon: il gruppo ha annunciato che rileverà la californiana Cypress Semiconductor Corporation per 10,1 miliardi di dollari, circa 9 miliardi di euro. Si tratta dell'equivalente di 23,85 dollari per azione, che corrispondono ad un premio del 46 per cento, secondo quanto riporta Dow Jones, rispetto al prezzo medio del titolo Cypress sulla media dell'ultimo mese.Infineon ha detto di attendersi sinergia da 180 milioni di euro l'anno grazie all'aggregazione, con un incremento di fatturato che a regime toccherà 1,5 miliardi di euro l'anno. L'amministratore delegato Reinhard Ploss ha definito l'acquisizione "una pietra miliare" nella strategia di sviluppo della società tedesca di semiconduttori e microprocessori. L'operazione dovrebbe perfezionarsi a inizio 2020.