Industria: Istat, prezzi produzione energia 2022 +104%

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - I prezzi alla produzione dell'industria nel 2022 sono saliti del 104,3% per l'energia a fronte del 33,6% nel 2021. Lo rileva l'Istat. Nella media del 2022 i prezzi segnano una crescita del 34,4%, la più alta dal 2000. A contribuire sono soprattutto le dinamiche rilevate sul mercato interno (+42,7%), condizionate dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici (+104,3%). Al netto di questi prodotti, la crescita media annua dei prezzi sul mercato interno è del 12,8% (+5,4% nel 2021). Per le costruzioni, la crescita dei prezzi nella media 2022 è più che raddoppiata rispetto al 2021 condizionata dall'aumento dei costi dei materiali. Per i prezzi alla produzione nelle costruzioni degli edifici residenziali e non residenziali si registra una crescita dell'8,2% a fronte del +3,8% del 2021. (ANSA).