Industria Felix premia le 90 imprese più virtuose del Sud Italia

Milano, 22 set. (askanews) - Sono 90 le società con sede inBasilicata, Calabria, Molise e Puglia che a Taranto al CircoloUfficiali della Marina Militare sono state insignite dell AltaOnorificenza di Bilancio in occasione del 44esima edizione delPremio Industria Felix, per performance gestionali, affidabilitàfinanziaria e talvolta sostenibilità.L'evento è organizzato dal trimestrale di economia e finanzaIndustria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro."Premiamo 90 aziende che si sono distinte per performancegestionale, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità.Talvolta perché non tutte sono obbligate alla DNF, ladichiarazione non finanziaria e non tutte hanno il bilancio disostenibilità. Quindi quelle aziende invece che si sono distinteattraverso questi documenti non finanziari le premiamo attraversodelle pergamene green. Nel momento in cui sono idonee aiparametri del green", ha detto Montemurro.Quello di Taranto è stato il penultimo evento prima dell'ultimogrande appuntamento dell anno di Industria Felix in programma il24 novembre all'Università Luiss Guido Carli di Roma, dovesaranno premiate le migliori aziende d'Italia per settori.Di seguito i nomi delle 90 aziende premiate:Basilicata (23). Matera (9): Agrisole, Basengas Vendita,Co.Par.M., Datacontact, E-Geos, Egoitaliano, Newco, OfficineRiccardi, Tescom. Potenza (14): C.T.I., De Mare, Di CarloHolding, Eurecart, Flexa, Gda S.P.A., Green To Green, Il GiardinoDi Alice, Italtipici, Labotek Diagnostics, S.D. D Aguanno,Sergen, Sudgeotech, Tiri.Calabria (20). Catanzaro (4): Delizie Di Calabria, Main Solution,S.T.I. Società Trasporti Internazionali, Tutto Calabria Di A.Celli. Cosenza (7): Ca.Dis., Cps, Italbacolor, La Torpedine, LiveTech, Pirossigeno, Recogniform Technologies. Crotone (3):Biomasse Italia, Cai Service Group, Liotti. Reggio Calabria (6):Accueil, Ca.Vi.C., Detercart Lombardo, Global Repair, MacingoTechnologies, Villa Elisa.Molise (16). Campobasso (12): Centrale Del Latte Del Molise,Delta Impianti Industriali Di Caposiena R. & C., Every Trasport,F.I.M.EL., Giuliani Environment, I.T.S., Netenergy Service,Neulift Service Molise, Niro Label, S.I.P.A. International,Servizi Innovativi, Terte k Arredo Contract. Isernia (4):Advanced Accelerator Applications (Italy), Atena Sintec,International G.C. Motors, Istituto Neurologico MediterraneoNeuromed.Puglia (31). Bari (16): 3 M.C., Accademia Italiana MediciSpecializzandi, C.M.C., Casillo Partecipazioni, F. Divella,Industrie Fracchiolla, Item Oxygen, Logos Italia, Meridiana Agri,Molino Casillo, Oropan, Plastic Puglia, Sachim, Santa Maria,Tersan Puglia, Vet. Barletta-Andria-Trani (3): Megaholding,Megamark, Tatò Paride. Brindisi (3): Areta, S.E.M.E.S. SocietàEscavazioni Materiali Edili Stradali, Sidea Group. Foggia (3): LeBuone Farine, Manta Group, Sottolestelle. Lecce (3): Ediltunnel,Gda S.R.L., Leo Shoes. Taranto (3): General Trade, Progeva,Strumentimusicali.net.