Industria Felix premia 68 aziende del Nord Est

Milano, 14 apr. (askanews) - Nel post-Covid poco più di sette aziende su dieci hanno prodotto utili nelle regioni del Nord Est. A trainare la macro regione è il Veneto con il 75% di imprese in utile, seguito dall'Emilia Romagna con il 73,2%, il Trentino Alto Adige con il 73% e il Friuli Venezia Giulia con il 72,1%. È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, e Cerved. La ricerca è stata presentata a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, alla Zignago Holding, in occasione del 48° evento Industria Felix."Presenteremo dei dati dell'ufficio studi Cerved che dimostrano come ci siano tantissime eccellenze in questo territorio, a livello di ranking di aziende in tutta italia. Ma in particolare il focus sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dimostra che le eccellenze sono tutte nelle province che presenteremo quest'oggi", ha spiegato Enrico Fulfaro, Senior Sales Director di Cerved.Industria Felix cambia paradigma e per la prima volta premia imprenditori e manager in fabbrica, in una delle aziende "locomotiva" del Nord Est pluripremiata fino all'ultima edizione nazionale. A distinguersi 68 aziende del Nord Est, eccellenze del Triveneto e dell'Emilia Romagna."Dietro ci sono le storie delle imprese italiane che hanno bisogno di essere raccontate di più e meglio. Il piacere di sentire l'orgoglio di chi viene riconosciuto con questo premio è la storia dell'impresa italiana. Per noi l'obbligo è di farla conoscere e per me il dovere morale è ringraziarla come istituzione perchè ciascuna impresa qui fa l'Italia", ha sottolineato Elena Donazzan, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità della Regione Veneto. Le 68 imprese premiate si sono distinte come più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili. L'evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio Simest, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Regione Veneto, Veneto Lavoro e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group e sarà presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave. Qui di seguito i nomi delle 68 aziende premiate, che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale.EMILIA ROMAGNA (13). Ferrara (1): C.A.D.F. S.p.A.. Modena(1): Cistelaier S.p.A.. Reggio Emilia (1): Flash Battery S.r.l.. Bologna (3): Ga.Ma. S.r.l., S.Lj.Co. S.r.l., Wienerberger S.p.A.. Cesena (1): Herboplanet S.r.l.. Rimini (2): International Food S.r.l., SCM Group S.p.A.. Parma (1): Lacertosus S.r.l.. Ravenna (3): Maria Cecilia Hospital S.p.A., Orion Engineered Carbons S.r.l., Stafer S.p.A.. FRIULI VENEZIA GIULIA (20). Udine (10): Aussafer Due S.r.l., Edilpitture del Sal S.r.l., Fibre Net S.p.A., Inn Flex S.r.l., Lignano Pineta S.p.A., M.C.M. S.r.l., Mediterranea S.r.l., Safin S.p.A., Vecchiato Officine Meccaniche S.r.l., Sideco S.r.l.. Pordenone (3): Bofrost Italia S.p.A., Brieda Cabins S.r.l., Cappellotto S.p.A.. Gorizia (2): Domini Legnami S.r.l., Miko S.r.l.. Trieste (5):Eurospital S.p.A., Innova S.p.A., Logica S.r.L., Policlinico Triestino S.p.A., Trieste Marine Terminal S.p.A.. TRENTINO ALTO ADIGE (9). Bolzano (5): A. Loacker S.p.A., Aspiag Service S.r.l., Markas S.p.A., Pohl Immobilien S.r.l., Roefix A.G.. Trento (4): Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., I&S Informatica e Servizi S.r.l., Linkotek Trento S.p.A., Mercedes-Benz Lease Italia S.r.l.. VENETO (26). Padova (7): AB Analitica S.r.l., Gibus S.p.A., Interporto Padova S.p.A, Jonix S.p.A., Logo S.R.L., R&I Genetics S.r.L., Tecnolaser S.r.l.. Belluno (2): ECS S.r.l., Intersocks S.r.l.. Treviso (3): Contarini Vini e Spumanti S.r.l., Idea S.r.l. - Divisione Bagni, Wolverine Italia S.r.l.. Venezia (4): Albatechnics S.r.l., Deco Med S.r.l., Italbordi S.r.l., San Marco Group S.p.A.. Verona (6): Alluminio dI Qualità S.p.A., Calzaturificio Jumbo S.p.A., Grimet S.r.l., Parvis Systems and Services S.p.A., Pedrollo S.p.A., SAT (Surface Aluminium Technologies) S.r.l.. Vicenza (4): Amer S.p.A., Euroristorazione S.r.l., Officina Stellare S.p.A., SICIT Group S.p.A.. Inviati del 14/04/23 16:37 -- Audio - Industria Felix premia 68 aziende del Nord Est 00:00:00:00 20230414_video_16364857 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00