Industria Felix, Berlingerio: dal 2023 Puglia più attrattiva

Roma, 21 dic. (askanews) - "La strategia di attrazione degli investimenti a partire dal 2023 assume il nome di "Invest in Puglia" e sotto questo ombrello ci sono tutti gli strumenti attraverso i quali rendiamo la Puglia particolarmente attrattiva per le imprese pugliesi, ma anche per quelle del resto d'Italia e del mondo". Ad annunciarlo è stato il direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, l'avvocato Gianna Elisa Berlingerio, intervenuta da remoto al 45esimo evento Industria Felix all'Università Luiss Guido Carli di Roma, realizzato in collaborazione anche con Regione Puglia."Riguardo ali incentivi sulla prossima programmazione - ha aggiunto il direttore Berlingerio - confermiamo i contratti di programma per le grandi aziende che coinvolgeranno pure le pmi, i Pia (Programmi integrati di agevolazioni) all'interno dei quali c'è il sostegno a una serie di consulenze e di certificazioni per le imprese ma anche tutta la nostra strategia di sostegno alla creazione di nuove aziende. Insieme ad essi ci saranno anche le semplificazioni amministrative, che passano dalle Zes, dalle infrastrutture e da una completa disamina di tutte le sfaccettature dell'accoglienza industriale e produttiva in Puglia"."Invest in Puglia" nasce per essere il luogo ideale dove localizzare i nuovi investimenti industriali in un territorio dalla posizione strategica con infrastrutture logistiche e connessioni veloci e con la vicinanza a centri di ricerca capaci di progettare il futuro.L'evento organizzato da Industria Felix Magazine è stato realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale della Regione Puglia (Intervento cofinanziato dall'Unione Europea a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi), con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus innovation e Servizi integrati.