Ultima chiamata per gli incentivi (a fondo perduto) a turismo e cultura: le somme erogate e la scadenza

In arrivo nuove misure per sostenenre il turismo e la cultura, settori per i quali sono stati stanziati 25 milioni di euro che potranno essere erogati attraverso finanziamenti a fondo perduto. Ultime battute per presentare le domande che vanno presentate entro il 9 ottobre, come stabilito dal decreto Rilancio (articolo 182, comma 1).

Destinatari dei contributi sono le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo quanto stabilito il 12 agosto dal ministero dei Beni culturali. Si specifica che devono essere possessori dei codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 e che siano attivi al momento della richiesta. Ma non basta. Requisito fondamentale è infatti che la sede legale sia in Italia e che si sia in possesso di un'assicurazione che tutela i consumatori nel caso di insolvenza.

> La pagina del Mibact per ottenere l'incentivo

Il Mibact specifica che i richiedenti devono “essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa”. Fondamentali anche l’assenza dei divieti ad usufruire dei contributi pubblici, delle procedure di fallimento o del concordato preventivo.

Il contributo

Come si calcola l'ammontare dle contributo? La somma viene calcolata in percentuale sulla differenza sul fatturato e i corrispettivi tra l’anno precedente e il 2020. Nello specifico, il periodo di riferimento è quello tra il 23 febbraio e il 31 luglio del 2019 e lo stesso periodo di quest’anno.

Il decreto riporta le seguenti fasce

a) ricavi fino a 400 mila euro: 20% di contributo;

b) tra 400 mila e 1 milione: si possono ottenere fino al 15% di contributo;

c) tra un 1 milione e 50 milioni: 10% di contributo;

d) oltre 50 milioni: 5%.

La domanda dovrà essere presentatta attraverso lo sportello telematico allestito sul sito del Ministero per i Beni culturali. Dopo 30 giorni dall'inoltro della domanda il Mibact disporrà l'erogazione del contributo.