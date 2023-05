Inaugurata in Francia la prima gigafactory europea

Billy-Berclau (Francia), 30 mag. (askanews) - È la prima "gigafactory" in Europa dedicata alle batterie per auto elettriche: il megaimpianto è stato inaugurato nel Nord della Francia vicino a Lille e sarà in grado di gestire tutto il ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime (litio, cobalto, manganese e nickel) alla realizzazione delle celle, e produrrà a regime 800mila batterie per circa 500mila veicoli elettrici l'anno.Un grande passo verso un futuro della mobilità sempre più green grazie ad enormi macchine collegate che appiattiranno, taglieranno, impileranno fogli di alluminio ricoperti da una pasta di minerali rari come primo passaggio per la realizzazione delle batterie elettriche.

La gigafactory è opera di Automotive Cell Company, la joint venture paritetica fra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies/Saft. Presenti per l'inaugurazione il presidente e l'amministratore delegato di Stellantis, John Elkann e Carlos Tavares. Al loro fianco numerose figure istituzionali: Bruno Le Maire, ministro dell'Economia francese, Adolfo Urso ministro dell'Industria e Made in Italy e Volker Wissing, Ministro dei Trasporti della Germania."Qui siamo nel futuro, è un grande progetto europeo", ha detto John Elkann."Questo è un grande giorno per l'industria francese e un grande giorno per l'industria europea - ha dichiarato Le Maire - Abbiamo creato un nuovo settore industriale in Francia e in Europa, il settore delle batterie elettriche, che rappresenterà 10.000 posti di lavoro in pochi anni e ci consentirà di vincere la battaglia dei veicoli elettrici per il 21° secolo".Dopo l'impianto francese, che sarà operativo nel secondo semestre 2023, Acc costruirà in Europa altre 2 gigafactory: una in Germania a Kaiserslautern, operativa entro il 2025 e un'altra in Italia a Termoli, in Molise, che dovrebbe eseere operativa nel 2026.