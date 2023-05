In Marcegaglia un advisory board: 'Strategico ampliare visione'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Si è riunito oggi a Milano il primo advisory board del Gruppo Marcegaglia. Un scelta che il gruppo dell'acciaio ha fatto considerando "strategico ampliare la visione" con un "comitato ristretto di personalità" che, con Antonio ed Emma Marcegaglia, lavorerà per dare "un contributo di visione e di innovazione". Insieme a presidente e vicepresidente della holding di famiglia nel board Marta Dassù, già viceministro degli Esteri nei governi Monti e Letta, senior director european affairs di Aspen Institute; Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni; Ferruccio Resta ex rettore del Politecnico di Milano e presidente della Crui; Veronica Squinzi, amministratore delegato e direttore dello sviluppo globale del gruppo Mapei, Paolo Boccardelli, docente di management e strategie d'impresa presso la Luiss Guido Carli, dove ha ricoperto il ruolo di direttore della Business School.

"In un'epoca di grandi cambiamenti, spesso di difficile previsione, diventa strategico avere una visione lunga, con un raggio d'azione il più ampio e consapevole possibile - spiegano Emma e Antonio Marcegaglia - Il concetto di impresa è destinato a evolversi sempre più verso valori che tengano insieme il suo sviluppo con l'impatto ambientale, la sostenibilità, l'inclusività, in direzione di una crescita che sia di qualità dal punto di vista economico e di beneficio per la collettività e i territori. Abbiamo - concludono i due fratelli che guidano il gruppo siderurgico, interamente controllato dalla famiglia, da quasi 10 miliardi di euro di fatturato - voluto raccogliere intorno a noi figure di spicco dell'economia, della diplomazia, dell'industria e del mondo accademico per confrontarci e ragionare insieme di nuovi scenari e trend". (ANSA). .