In Italia il convertiplano Aw-609 Ac4 in configurazione finale

Cascina Costa (Va), 20 apr. (askanews) - È arrivato in Italia direttamente dagli Stati Uniti uno dei 2 prototipi di Aw-609 Ac4 di Leonardo in configurazione di produzione finale. Sintesi perfetta tra aereo ed elicottero, si tratta del primo convertiplano multiruolo destinato a una certificazione civile, giunto agli stabilimenti di Leonardo di Cascina Costa, vicino Varese, per una serie di test che verranno condotti in parallelo con il velivolo gemello negli Stati Uniti; uno step fondamentale verso la certificazione dell'Faa americana e la successiva commercializzazione che, se tutto va bene, dovrebbe cominciare entro il 2023.I primi 2 esemplari di serie, destinati alla Bristow helicopters per il Nord America, sono già in fase di assemblaggio.Avere due macchine gemelle, sia in Italia sia negli Stati Uniti consentirà a Leonardo di procedere di pari passo con i test e i demo flight per la vendita in tutto il mercato mondiale.Il viaggio in nave da Philadelphia verso Genova è durato 2 settimane, dopodiché il 2 marzo 2021 il convertiplano è stato riassemblato ed è giunto a Cascina Costa in volo.Questo prototipo in configurazione finale - sia per allestimento sia per caratteristiche tecnico-operative - è in tutto e per tutto simile a come sarà il convertiplano in vendita.È caratterizzato da una cabina passeggeri da 8 posti e un cockpit con display multifunzione touch simile agli elicotteri della family di Leonardo (Aw-139/169/189); una caratteristica che semplifica anche l'addestramento degli equipaggi.A Philadelphia è presente l'unica linea di assemblaggio dedicata all'Aw-609, distinta da quella degli elicotteri e a breve verrà allestito anche un hangar con l'intero programma addestrativo per piloti ed equipaggi, compreso il primo simulatore full motion dedicato a questo nuovo velivolo multiruolo che promette di rivoluzionare il mercato aeronautico mondiale.