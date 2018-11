In 2018 crollo rapine in banca, -28,7%

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Nei primi nove mesi del 2018 in Italia il numero delle rapine in banca è sceso quasi di un terzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con 134 casi rispetto ai 188 (-28,7%) dello scorso anno. E' quanto risulta dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza . In particolare le rapine sono diminuite in: Abruzzo (-66,7%, da 6 a 2), Calabria (-50%, da 2 a 1), Emilia Romagna (-50%, da 20 a 10), Lazio (-27,3%, da 22 a 16), Liguria (-50%, da 6 a 3), Lombardia (-52%, da 25 a 12), Marche (-20%, da 5 a 4), Piemonte (-38,9%, da 18 a 11), Puglia (-45,2%, da 31 a 17), Toscana (- 12,5%, da 16 a 14) e Veneto (-28,6%, da 7 a 5). Nessun colpo in banca in Sardegna e Valle d'Aosta. Invariate le rapine in Basilicata (solo una) e in Molise (solo una). Aumenti si sono invece verificati in: Campania (18 rapine da 15), Friuli Venezia Giulia (una rapina da 0) Sicilia (13 rapine da 9), Trentino Alto Adige (1 rapina da 0) e Umbria (4 rapine da 3).