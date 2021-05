Imprese, Mantovani: 'Scommettiamo su futuro con programmi e competenze'

Milano, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Il futuro è un punto di svolta. Abbiamo scelto il futuro perché il manager deve progettare, programmare ciò che accade nel presente ma soprattutto nel futuro della propria azienda. Pensiamo che il futuro appartenga alle aziende, in particolare a chi le guida, che sono in grado di pensare al futuro, quindi di crescere, di superare questa fase di difficoltà uscendone più forti e più solide, con una guida, con le competenze, con i tecnici che ci servono, con i provvedimenti che aiutano a ripartire". A dirlo Mario Mantovani, presidente di Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato), in occasione dell'assemblea dal titolo 'Riprendiamoci il gusto del futuro'. "Abbiano pensato anche però - avverte - che accanto alle aziende che devono ripartire occorra riprogettare la nostra società su basi più solide, quindi prevedere che nessuno rimanga indietro. Il tema di un ammortizzatore sociale universale, per quanto differenziato, è per noi veramente fondamentale: o ripartiamo tutti insieme, o abbiamo una comune visione del futuro o altrimenti è molto difficile che riusciamo a raggiungere dei risultati". "E dobbiamo anche pensare - suggerisce Mantovani - alle famiglie, il futuro è fatto di quei giovani, di quei bambini di cui oggi sentiamo la grande assenza, che è un'assenza quantitativa, si ripercuote sui sistemi di welfare ma che a volte è anche un'assenza culturale, siamo un Paese che fatica a pensare in termini di futuro più lontano, spesso dimentichiamo che il futuro passa anche attraverso lo sviluppo delle famiglie ed è il momento di avere delle politiche familiari realmente efficaci, di avere servizi, di consentire alle donne che lavorano di affrontare senza preoccupazioni la maternità e di avere quelle agevolazioni fiscali che in altri Paesi hanno portato tanti risultati".