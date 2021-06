Imprese: Giorgetti, via libera investimenti per 286 milioni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il Mise, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto. Lo rende noto il ministero, spiegando che "gli accordi puntano a favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto strategico e tecnologico". Per la realizzazione di questi interventi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 286 milioni di euro, a sostegno dei quali il Mise mette a disposizione circa 107 milioni di euro di agevolazioni. "Il doppio binario della valorizzazione del Made in Italy nelle produzioni tradizionali che caratterizzano il nostro Paese anche all'estero e gli investimenti nell'innovazione e nella produzione industriale di avanguardia - dichiara il ministro Giorgetti - rappresentano la linea guida che il Mise deve avere per lo sviluppo e il rilancio della nostra economia. È importante, ancor più ora con gli strumenti e le possibilità che offre il PNRR, essere protagonisti in un'azione coordinata e continua per proteggere e rilanciare i nostri asset strategici". In particolare, nei sei accordi di sviluppo sono coinvolte tre società del Gruppo Beretta, Heineken Italia, Orogel, Agricola Italiana Alimentare, Mister Pet e Schlote Automotive Italia, mentre i tre accordi di programma riguardano All.Coop Società cooperativa agricola, Dwb Proteins e un gruppo di società composto da Magnaghi Aeronautica, Metal Sud, Geven e Skytecno. (ANSA).