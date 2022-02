Imprese: dirigenti crescono ma solo grazie donne,sono il 19%

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Nel 2020, anno dell'emergenza pandemica e della generale crisi economica e sociale, i manager delle aziende crescono solo grazie all'aumento della presenza femminile nei ruoli dirigenziali. E' quanto emerge dal Rapporto di Manageritalia sui dirigenti privati pubblicato come ogni anno in occasione della Festa della Donna. Se nel 2019 i dirigenti uomini erano 94.332 e le donne 21.116, nel 2020 il totale dei dirigenti cresce (+0,59%) grazie proprio ed esclusivamente alla crescita delle donne (+4,9% a 22.147); mentre gli uomini calano (-0, 37%). Dati che - evidenzia il rapporto - confermano la rincorsa in atto già da alcuni anni da parte delle donne manager, che la pandemia non ha fermato e che oggi sono il 19% del totale. Nel 2021, in attesa dei dati di tutti i dirigenti privati forniti a giugno dall'Inps, i dati sui dirigenti del terziario, rappresentati contrattualmente da ManagerItalia, mostrano un'ulteriore crescita (6,2%), che per le donne è addirittura a doppia cifra (+11%, rispetto al +6% degli uomini): oggi le donne dirigenti nel terziario sono quasi il 21%. (ANSA).