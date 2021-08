Imprese: da 3/9 richieste per 1 mld incentivi su batterie

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Dal 3 settembre le imprese italiane selezionate a partecipare agli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI) su batterie potranno richiedere le agevolazioni (complessivamente 1 miliardo) per la realizzazione di progetti di investimento e attività di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nell'ambito delle catene di valore strategico individuate dalla Ue. E' quanto stabilito dai decreti del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicati in Gazzetta ufficiale, che ripartiscono gli oltre 1,7 miliardi di risorse nel Fondo IPCEI gestito dal Mise. (ANSA).