Imprese, 105 le 'Welfare Champion' che hanno ricevuto il rating 5W

Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - Sono 105 le imprese Welfare Champion 2021 che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index Pmi (erano 22 nel 2017). Storie straordinarie di imprese che si sono impegnate su temi rilevanti per il Paese. Si tratta delle realtà caratterizzate da numerose iniziative in diversi ambiti del welfare aziendale, capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati e impatti sociali significativi sulle comunità interne ed esterne all’impresa. L'assegnazione è avvenuta oggi, a Roma, in occasione della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2021 sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane, promosso da Generali Italia e giunto alla sesta edizione, che ha coinvolto più di 6.000 imprese di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni. L’iniziativa è promossa da Generali Italia con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e con la partecipazione delle principali Confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Ecco chi sono i 105 Welfare Champion 2021: Abici Onlus Società Cooperativa Sociale - Palermo, Sicilia; Aepi Industrie Srl - Bologna, Emilia-Romagna; Aizoon Consulting Srl - Torino, Piemonte; Amag Spa - Alessandria, Piemonte; Apistica Mediterranea Società Cooperativa Agricola - Cagliari, Sardegna; Artigianservizi Srl - Perugia, Umbria; Azienda Agricola Baggini - Pavia, Lombardia; Azienda Agricola La Gentile Di Lupino Nello - Viterbo, Lazio; B+B International Srl - Treviso, Veneto; Baobab Cooperativa Sociale - Varese, Lombardia; Barone Ricasoli Spa Agricola - Firenze, Toscana; beanTech Srl - Udine, Friuli-Venezia Giulia; Brovedani Group Spa - Pordenone, Friuli-Venezia Giulia; Bureau Veritas Italia Spa - Milano, Lombardia; Business School24 - Milano, Lombardia. E ancora: Castel Srl - Milano, Lombardia; Cefriel - Milano, Lombardia; Clinica Mediterranea Spa - Napoli, Campania; Co.Mac. Srl - Bergamo, Lombardia; Connecthub Srl - Mantova; Dario Rino Di Dario Andrea & C. Sas - Verona; Diemmebi Spa - Treviso; Dopo Di Noi Società Cooperativa Sociale - Udine; Effebi Arredamenti Di Bellasio Pierino & C. Snc - Como; Eicon Srl - Torino; Eisai Srl - Milano, Lombardia; Elettronica Spa - Roma, Lazio; Enrico Cantù Assicurazioni Srl - Varese, Lombardia; Equilibrio E Benessere Srl - Mantova, Lombardia; Ergon Stp Srl - Trieste, Friuli-Venezia Giulia; Eurofork Spa - Torino, Piemonte; Europea Microfusioni Aerospaziali Spa - Avellino, Campania; Fairmat Srl - Verona, Veneto; Farco Group - Brescia, Lombardia; Flamma Spa - Bergamo, Lombardia; Furfaro Luca-Studio Professionale - Torino, Piemonte; Galvanica Sata Srl - Brescia, Lombardia; Giacomini Spa - Novara, Piemonte. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - Roma, Lazio; Gruppo Master - Bari, Paglia; Gruppo Società Gas Rimini Spa - Rimini, Emilia-Romagna. Inoltre: Il Balzo Onlus - Milano, Lombardia; Il Pugno Aperto Società Cooperativa Sociale - Bergamo, Lombardia; Il Tetto Casal Fattoria Cooperativa Sociale - Roma, Lazio; Illumia Spa - Bologna, Emilia-Romagna; Imc Group - Milano, Lombardia; Inel Elettronica Srl - Vicenza, Veneto; Innospec Performance Chemicals Italia Srl - Mantova, Lombardia; Intercos Europe Spa - Monza e della Brianza, Lombardia; Karrell Srl - Verona, Veneto; Kohler Srl - Reggio Emilia, Emilia-Romagna; La Dua Valadda Società Cooperativa Sociale - Torino, Piemonte; La Grande Casa Società Cooperativa Sociale Onlus - Milano, Lombardia; La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Brescia; Laboratoires Expanscience Italia Srl-Mustela - Milano, Lombardia; Lizard Srl - Trento, Trentino-Alto Adige; Lo Scrigno Società Cooperativa Sociale Onlus - Milano, Lombardia; Maps Spa - Parma, Emilia-Romagna. Masmec Spa - Bari, Puglia; Mazzucchelli 1849 Spa - Varese, Lombardia; Metal.B. Srl - Vicenza, Veneto; Monini Spa - Perugia, Umbria; Mw.Fep Spa - Gorizia, Friuli-Venezia Giulia; Natura Iblea Srl-Paniere Bio - Ragusa, Sicilia; Nep Srl - Venezia, Veneto; Odontosalute Isernia - Isernia, Molise; Omet Srl - Lecco, Lombardia; Opensymbol Srl - Vicenza, Veneto; operari Srl Società Benefit - Milano, Lombardia; Paolo Trilli, Iascone, Merelli, Papini & C. Sas - Firenza, Toscana; Performance In Lighting Spa - Verona, Veneto; Peverelli Srl - Como, Lombardia; Planetek Italia Srl Società Benefit - Bari, Puglia; Portolano Cavallo Studio Legale - Roma, Lazio; Produttori Di Manduria - Taranto, Puglia; Progesto Srl Società Benefit - Vicenza, Veneto; Riello Spa - Verona, Veneto. Infine: Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa - Brescia, Lombardia; Save Spa - Venezia, Veneto; Selle Royal Spa - Vicenza, Veneto; Serena Società Cooperativa Sociale Onlus - Ferrara, Emilia-Romagna; Sidea Group Srl - Brindisi, Puglia; Sidip Srl - Bergamo, Lombardia; Sis.Ter Srl - Bologna, Emilia-Romagna; Skillpharma Srl - Roma, Lazio; Società Agricola Medio Campidano Srl - Sud Sardegna; Sonzogni Camme Spa - Bergamo, Lombardia; Sostene Società Cooperativa Sociale - Padova, Veneto; Staff Spa - Mantova, Lombardia; Still Spa - Reggio Emilia, Emilia-Romagna; Studio Aversano Piermassimo - Pistoia; Studio Ballotta, Sghirlanzoni & Associati - Bergamo, Lombardia; Studio Sila - Brescia, Lombardia; Studio Vannucchi e Associati - Prato, Toscana; Studio Zanon Consulente del Lavoro - Venezia, Veneto; Studiomartini Srl-Stp - Ravenna, Emilia-Romagna; Suanfarma Italia Spa - Trento, Trentino-Alto Adige; Supermercato S.Lucia Srl - Perugia, Umbria; System Logistics Spa - Modena, Emilia-Romagna; TeaPak Srl - Bologna, Emilia-Romagna; Umbragroup Spa - Perugia, Umbria; Verdebionatura-Non Solo Piccoli Frutti - Sondrio, Lombardia; Vianova Spa - Lucca, Toscana; W&H Sterilization Srl - Bergamo, Lombardia; Way2global Srl Società Benefit - Milano, Lombardia.