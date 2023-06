Immobili residenziali, i dati complessivi 2022 per regione e città

(Adnkronos) - OMI, l'Osservatorio del Mercato Imobiliare ha reso noti i dati complessivi 2022 relativi agli immobili residenziali in un report pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate. I dati suddivisi per regione, provincia e principali città italiane permettono di dettagliare precisamente l'andamento del mercato immobiliare residenziale dell'anno scorso. Il primo dato che emerge è la ripresa del mercato immobiliare (4,7% rispetto al 2021) confermato praticamente in tutte le regioni italiane.

Entrando nel dettaglio delle statistiche, le regioni dove si sono avuti i valori percentuali maggiori a livello di compravendite immobiliari residenziali sono: Lombardia 21,1% del totale, Lazio 9,9%, Emilia Romagna 9,1%, Veneto 9%, Piemonte 8,9%, Toscana 7%, Sicilia 6,5%, seguono le altre regioni. A livello di variazioni percentuali su base annua, gli aumenti maggiori dal 2021 al 2022 si sono avuti in Umbria +14,2% di compravendite, Basilicata +12,6%, Molise +10,7%, Calabria +9,6%, Sicilia +9,3%, Valle d'Aosta +8,8%. Aumenti minori si sono avuti nelle grandi regioni: Lombardia +3,8%, Lazio +2,4%, Emilia Romagna +1,8%. Relativamente al valore dell'Imi che misura l'intensità delle compravendite rispetto allo stock immobiliare, risulta in crescita in tutte le regioni, superando 2,5% in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Piemonte, superiore alla media nazionale che si attesta al 2,27%.

Nelle 8 principali città italiane nel 2022 si sono avuto complessivamente 121.404 transazioni immobiliari con una crescita percentuale di 4,5 punti rispetto all'anno precedente. Il tasso di crescita degli scambi immobiliari residenziali è stato particolarmente positivo a Palermo città +11,3% su base annua, seguita da Milano +6,1% e da Torino +5,9%. Roma città si mantiene prima come numero complessivo di scambi immobiliari con 40.064 nel 2022 che costituisce il 33% del totale. A livello di provincia Milano è prima per numero assoluto di transazioni con 46.052 che rappresentano il 34,7% del totale. Ma per incremento maggiore ancora una volta è Palermo a segnare il dato migliore, +8,7%.

In fatto di dimensioni delle abitazioni compravendute gli aumenti più sostanziosi riguardano i tagli più piccoli fino a 50 mq e da 50 a 85 mq, mentre sono in diminuzione le compravendite di unità immobiliari di grandi dimensioni, specie quelle con superficie oltre 145 mq. La superficie media delle abitazioni scambiate nelle 8 grandi città italiane è pari a 89,3 mq, mentre in provincia le superfici medie tendono ad essere più elevate con un massimo di 116 mq medi rilevato nei comuni della provincia di Firenze.