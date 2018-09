Se gli immigrati sparissero non ci sarebbero più badanti, colf, braccianti e muratori. La ricerca

Dal 2008, anno dell'inizio della crisi, a oggi sono passati dall'essere 1,7 milioni a 2,4. Una crescita del 41 per cento che vede i lavoratori immigrati impiegati soprattutto in lavori quali colf, bandanti, babysitteraggio, oltre che commercio ambulante, e molti fanno gli operai edili o operai specializzati. Alle stato attuale il 10,3 per cento degli occupati è straniero, spiega la fondazione Moressa che, citata dal Sole24 ore ha fatto una interessante elaborazione basata sui dati Istat.

La fotografia scattata dal Rapporto 2018 sull’economia dell’immigrazione, che verrà presentato a Palazzo Chigi il prossimo 10 ottobre, spiega nei dettagli l'occupazione straniera in Italia dando indicazioni interessanti per capire meglio il nostro tessuto sociale. I lavoratori stranieri contribuiscono al Pil dello Stato per 130 miliardi di euro, pari al 9% della ricchezza nazionale. La professoressa Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione Moressa, spiega che in Italia il tasso di occupazione è più alto fra gli stranieri che fra gli italiani. "Un caso quasi unico in Europa - spiega - dovuto principalmente alla normativa sull’immigrazione e alla forte quota di italiani inattivi, soprattutto donne e al Sud".

L'inoccupazione delle donne (al Sud dove va oltre il 60 per cento) è un vulnus tutto italiano che crea grave danno all'economia e al quale non si riesce a porre rimedio. Oggi gli stranieri occupati sono il 62,2% (calcolata sul totale delle presenze regolari), mentre gli italiani sono il 58,7 per cento. Un dato particolare questo che inverte la situazione degli altri Paesi europei.

Lavori diversi per stranieri e italiani

Sempre secondo i dati elaborati dall'Istituto Moressa, c'è una netta differenza tra il tipo di lavoro svolto dagli stranieri e dagli italiani. La maggioranza dei lavoratori immigrati è occupata in lavori di media e bassa qualifica e oltre un terzo degli immigrati (34%) svolge professioni non qualificate. Solo il 7 per cento è professionista qualificato e solo il 28 per cento degli stranieri fa l'operaio specializzato. Al contrario gli italiani che svolgono ruoli qualificati e tecnici, il 31 per cento è impiegato o addetto alle vendite nel commercio e nei servizi, il 22% è operaio o artigiano, mentre l’8,3% è rappresentato da personale non qualificato.

I lavori che fanno gli stranieri e che non piacciono agli italiani sono colf e badanti (7 su 10 sono stranieri/e), parità sostanziale tra i venditori ambulanti (53 per cento contro il 47). Professioni tecniche, docenti delle scuole superiori, informatici, matematici e contabili sono invece a quasi esclusivo appannaggio degli italiani. Ma "l'elevata segregazione occupazionale degli immigrati - spiega Tronchin - viene evidenziata anche dal fatto che le prime 10 professioni per specializzazione di stranieri raggruppano il 52% degli occupati stranieri, mentre le prime 10 degli italiani solo il 17% degli occupati italiani".

Non ci sarebbero più badanti

Sul totale dei lavoratori stranieri che rappresentano il 10,5 per cento dei lavoratori, quindi vediamo che la quota sale al 30,4% tra gli operai edili, al 32% tra i braccianti agricoli e addirittura al 69% tra i collaboratori domestici. Secondo la studiosa questo si può tradurre nel senso che "senza la manodopera immigrata scomparirebbero badanti, colf, braccianti agricoli, muratori e manovali, professioni poco appetibili per i giovani italiani".

"Più complementarietà che competizione"

Per rispondere a chi pretende competizione tra il lavoro per gli italiani e quello per gli stranieri è chiaro che questa è una possibilità derivante dalla crisi economica. "Ma i lavori tendono a diventare complementari - spiega Alessandro Rosina, ordinario di demografia e statistica sociale dell’università Cattolica di Milano al Sole 24 ore - nonostante la crisi economica ha evidenziato alcuni rischi di competizione al ribasso tra lavoro degli immigrati e lavoro dei cittadini italiani delle classi sociali più basse".