Ilva, Patuanelli: abbiamo tutelato attuali livelli occupazione

Roma, 20 dic. (askanews) - Nell'accordo con Arcelor Mittal "è previsto il mantenimento degli attuali livelli di occupazione" e "si arriverà a produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, Ma meno di un terzo di questa produzione sarà legata all'utilizzo del carbone". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al Tg1."E' un preaccordo che punta a superare il paradigma di una produzione siderurgica che non è compatibile con l'ambiente - ha detto - l'accordo prevede l'ingresso dello Stato all'interno di AM Investco, la creazione di una newco che si occuperà della parte delle nuove tecnologie applicate all'impianto, il mantenimento dei livelli occupazionali".Patuanelli ha inoltre sottolineato che "abbiamo incontrato i sindacati prima con l'azienda, che ha esposto a loro un piano con tanti esuberi. Abbiamo risposto noi con un'altra convocazione, esponendo le nostre idee sulla siderurgia a Taranto. Non si potrà naturalmente proporre un cambio di piano industriale senza accordo sindacale".