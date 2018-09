Dall'arresto dei Riva a oggi, che cosa resta del più grande gruppo siderurgico italiano. Ecco quanto ci è costata l'Ilva

Si va ai "tempi supplementari" (copyright Fiom). L’Ilva di nuovo al centro del dibattito politico. Allo stabilimento di Genova Cornigliano si apre il Tavolo per l'attuazione dell'accordo di programma che interessa i 1.474 lavoratori dello stabilimento. All'incontro presenzierà il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio con i rappresentanti degli enti locali: il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. La trattativa potrebbe essere a un passo dalla chiusura: i lavoratori si espressi con un "Sì" all'arrivo di ArcelorMittal con percentuali sopra il 90%. Parte della trattativa su Genova era già stata fatta dai rappresentanti degli enti locali con l'ex ministro Carlo Calenda, a quei tavoli tutte le parti avevano riconosciuto come vincolante il dettato dell'accordo di programma siglato nel 1999 (c’era ancora il gruppo Riva) con l'obiettivo della chiusura dell'area a caldo avvenuta poi nel 2005.

Ecco quanto è costata l'Ilva

La nuova alba si annuncia radiosa, ma ora che le maestranze dell’Ilva conoscono il loro destino, è bene fare i conti di quanto è costata allo Stato sino ad oggi l’intera operazione. Prima di tutto occorre capire qual è stato il «prezzo» del commissariamento. Nel Corriere, Michelangelo Borrillo e Milena Gabanelli hanno fatto i conti, tratteggiato la biografia di chi l’ha gestita e quali sono stati i ‘bivi’ che l’hanno proiettata all’attenzione del mondo. Occorre subito dire che l’Ilva è il frutto di un concetto molto caro agli economisti e ai politici della prima repubblica: creare dei poli di sviluppo nel nostro Paese per dare una inclinazione industriale - questo discorso vale soprattutto per il Centrosud (ma anche in veneto e in Friuli) - alle regioni a trazione rurale. “Il primo bivio – spiegano i giornalisti del Corriere - fu la scelta del quarto polo siderurgico italiano: dopo Cornigliano, Piombino e Bagnoli, si aprì Taranto. Il secondo bivio risale all’inizio degli anni Novanta, quando il commissario europeo alla Concorrenza Karel Van Miert costrinse l’Italia a scegliere fra Bagnoli e Taranto. Così il polo siderurgico pugliese rimase vivo e quello di Bagnoli fu costretto a soccombere. “Napoli aspetta ancora, dopo più di venti anni, la riqualificazione dell’area e Taranto un futuro che concili ambiente e lavoro”. Erano i tempi dell’Ilva-Italsider.

Da pubblica a privata

L’Ilva pubblica cominciò, fra un errore e l’altro, a produrre. Ma nel 1995 con la messa in liquidazione dell’Italsider e con l’arrivo dei Riva divenne privata, con un’offerta di 1.649 miliardi di lire (e 1.500 miliardi di debiti, a fronte di un fatturato di 9 mila miliardi e 11.800 dipendenti) superarono i rivali del gruppo Lucchini. Con un padrone privato, si pensò all’epoca, sarà più facile per la magistratura controllare che la produzione dell’acciaio venga fatta secondo le leggi. Non si sa, neanche con il senno di poi, se l’Ilva dei Riva abbia inquinato più o meno dell’Italsider di Stato, ma si sa con certezza che ai tempi dei Riva le leggi per la tutela ambientale erano chiare e severe”. Nel 2012 cominciarono i problemi. L’acciaieria viene messa sotto sequestro dalla magistratura di Taranto che aveva riscontrato “per disastro ambientale colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose”.

L’intervento della magistratura

Il seguito dell’azienda lo scrive tutto la magistratura. Da qui il commissariamento (2013), Amministrazione straordinaria (2015), decreto di vendita (2016), l’aggiudicazione alla cordata Am Investco (2017), guidata da ArcelorMittal, gruppo nato nel 2006 dalla fusione tra la francese Arcelor e l’indiana Mittal Steel Company, con quartier generale in Lussemburgo. Con il risultato che l’Ilva torna a essere gestita, dal 2018, dai privati della ArcelorMittal. “Non è bastata – spiegano Borrillo e Gabanelli- l’offerta vincente, così articolata: 1,8 miliardi il prezzo di acquisto, 2,4 miliardi di investimenti (circa 2,2 miliardi al netto del contributo del gruppo Riva) su un periodo di sette anni, di cui 1,25 miliardi per il piano industriale e 1,15 di investimenti ambientali. E un’occupazione per 9.407 unità nel 2018, a fronte dei circa 14 mila addetti del gruppo (con cassa integrazione autorizzata fino a 4.100 dipendenti) del 2017. L’accordo doveva essere accettato dai sindacati. Il ministro Carlo Calenda del governo Gentiloni ci prova fino all’ultimo a chiudere l’intesa migliorativa, ma non riesce a completare l’opera. Il voto del 4 marzo 2018 spazza via il vecchio governo e la palla passa nelle mani del suo successore al ministero dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Che prima prova ad annullare la gara per illegittimità, poi chiude — dopo una trattativa durata tutta l’estate e conclusa il 6 settembre — l’accordo migliorativo”.

Gli assunti e i Cassa Integrati

L’ArcelorMittal dovrebbe assumere 10.700 lavoratori e assorbire 2023 i rimanenti 3.100, “che nel frattempo restano sotto l’amministrazione straordinaria di Ilva in cassa integrazione, per un costo complessivo che può arrivare a 400 milioni”. Si spera comunque che con l’’importante incentivo di 100.000 euro lordi per l’esodo il numero dei cassa integrati diminuisca. “L’Amministrazione straordinaria invece resterà in vita fino al 2023, con il compito di decontaminare l’area fuori dallo stabilimento, ma per l’opera di bonifica basteranno circa 400 persone”, si legge nel Corriere.

I costi dei 2.200 giorni senza padrone

“Ma quanto sono costati gli oltre 2.200 giorni dell’Ilva senza padrone in cui si sono susseguiti 5 governi (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte), 4 commissari (Enrico Bondi, Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi) e un sub commissario (Edo Ronchi)? Poiché l’ultimo bilancio di Ilva approvato dagli organi sociali è quello del 2011, gestione Riva, il calcolo può essere soltanto approssimativo. Nel 2015 l’Ilva ha perso in media 50 milioni al mese (quindi 600 milioni nell’anno), 25 nel 2016 (300 milioni), 30 nel 2017 (360) e 25 nei primi otto mesi del 2018 (200 milioni). In pratica dal 21 gennaio 2015, inizio dell’amministrazione straordinaria, a oggi, l’Ilva ha perso 1,46 miliardi di euro. Dall’assegnazione ad Am Investco (5 giugno 2017) all’accordo con i sindacati (6 settembre 2018) si sono persi circa 380 milioni. Se si considera che inizialmente la gara si sarebbe dovuta chiudere a giugno 2016, nel conto dei due anni di ritardo vanno aggiunti altri 330 milioni, che portano il totale a circa 700 milioni. Per gli anni 2012/2014, si può far riferimento ai numeri emersi dalla data room a cui ebbero accesso le aziende che presentarono la prima manifestazione d’interesse: emergono perdite per 2,1 miliardi. Complessivamente sono quindi 3,6 miliardi le perdite del dopo Riva, quasi quanto i 4 miliardi offerti da ArcelorMittal per rilevare l’Ilva”, spiegano Borrillo e Gabanelli. Senza contare i 3 milioni di euro che sono stati elargiti ai commissari che si sono succeduti nel corso del tempo (Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi).

I soldi nascosti dai Riva tornano a Taranto

Rimane il tema da cui è partito tutto questo bailamme, il disastro ambientale. Il risanamento chi lo paga? “Per metà la nuova proprietà, per l’altra metà la vecchia proprietà dei Riva. Perché nel 2013, grazie al filone milanese dell’inchiesta, la Guardia di finanza sequestra ai fratelli Adriano ed Emilio Riva circa 1,3 miliardi di euro sottratti alla holding Riva Fire. Portati in Svizzera anziché essere investiti nei filtri, nella copertura dei parchi minerali, nel trattamento delle acque, nella gestione dei fanghi velenosi”. “Il più importante degli investimenti ambientali è la copertura dei parchi minerali. Nei giorni in cui spira da nord-ovest, al quartiere Tamburi di Taranto il vento porta polveri pericolose, Pm10 e benzo(a)pirene. Tanto da aver fatto saltare, lo scorso anno, una decina di giorni di scuola, come prescritto dalle ordinanze del sindaco Rinaldo Melucci: perché nei «Wind days», così li chiamano, è meglio respirare lo stretto indispensabile”. Si va avanti, forse finalmente si risolverà il problema ambientale, ma restano gli “incalcolabili danni alla salute, il collasso ambientale e quello dell’azienda”. Tutto questo deve pesare sulle spalle dei politici: dei Ministri dell’Ambiente, della Salute, i Governatori della Regione Puglia, Arpa, magistrati, sindacati, “che a partire dal 1995 (anno in cui lo Stato ha venduto l’Ilva ai Riva) avrebbero dovuto imporre l’adeguamento alle norme. Invece, mentre la proprietà accumulava soldi nei paradisi fiscali e a Taranto si moriva, hanno fatto finta di niente. Fino a quando non è più stato possibile. Come a Genova, viene sempre il momento in cui la storia presenta il conto”, concludono i giornalisti del Corriere.