Illy compra l'inglese Prestat, brand che ha inventato i truffles

Roma, 15 mar. (askanews) - Illy compra l'inglese Prestat, uno dei brand di cioccolato più amati nel Regno Unito e "inventore dei truffles". Lo comunica il gruppo triestino, proprietario anche del marchio Domori, dopo aver firmato un accordo per l'acquisizione di Prestat, fornitore della Casa Reale britannica. L'intesa consentirà a Prestat "di avere accesso all'esclusiva materia prima usata da Domori e di poter integrare nella propria produzione il controllo dell'intera catena del valore, dalla pianta al truffle".Nel 2018 Prestat ha avuto un fatturato di sette milioni di sterline, ha circa 100 dipendenti e fornisce alcune catene distributive prestigiose come Fortnum & Mason, Liberty, Selfridges, Harrods, Harvey Nichols, Daylesford, Rococo Chocolates. Esporta i suoi cioccolatini in paesi come Giappone, Australia, Singapore, Dubai, Svizzera, Germania e Paesi Bassi."L'acquisizione - sottolinea il presidente Riccardo Illy - è coerente con il Dna del gruppo, alla costante ricerca di una proposizione i offerta di altissima qualità e rafforza la crescita nel business del cioccolato in cui il gruppo è già presente con Domori. Quella tra le due società è una perfetta complementarietà di prodotti e di presenza geografica nei principali mercati mondiali, con alla base la passione per l'eccellenza del cioccolato".Le origini di Prestat sono dovute a Louis Dufour, che creò il primo tartufo al cioccolato al mondo a Chambery, in Francia, nel 1895, e aprì il primo negozio Prestat nel 1902. Nel 1998 l'azienda è stata acquistata da Nick Crean e Bill Keeling che l'hanno condotta alla crescita in questi anni come co-direttori generali; entrambi resteranno in azienda. I prodotti Prestat "hanno vinto 13 Gold great taste Award dal 2013 e l'azienda è stata votata come 'country's best chocolate and confectionary brand' (2014-2015) in un sondaggio commissionato da Guild of Fine Food".