Quanta luce sprecata: l’Italia può risparmiare un miliardo sull’illuminazione pubblica. Napoli la provincia più virtuosa

Quando Lui disse “e luce sia“ non voleva certo dire di sprecarla quando non serve. Del resto, in mancanza di quella regalataci dal Creatore, quella artificiale costa e ciò dovrebbe far riflettere chi di dovere nel nostro Paese. Pare infatti che in Italia quanto a illuminazione pubblica non si badi a spese, tanto da giungere a esborsi doppi rispetto alla media europea e pari a 5 volte quelli della Germania. Insomma, l’ostinazione a tenere le luci ben accese di notte anche dove risulta perfettamente inutile rappresenta uno spreco rilevante da aggiungere agli altri, come spiega Eugenio Occorsio in un interessante servizio sull’inserto Affari e finanza di Repubblica. E non è questione di lana caprina. Ad essere più oculati in questo settore, si potrebbe risparmiare fino a un miliardo di preziosi soldi pubblici, circa il 50 per cento della spesa attuale.

Il lavoro dell'Osservatorio della Cattolica

A mettere il dito sulla piaga è stato l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, diretto, manco a dirlo, da Carlo Cottarelli che ha tirato le somme ed evidenziato lo stato dell'arte in un rapporto. “Tante aree dove non circolano persone sono troppo illuminate”, fa notare l’esperto di spending review. Può sembrare cosa da poco ma alla fine soffermarsi sulla questione potrebbe consentire risparmi notevoli, "senza – per altro - effetti negativi da un punto di vista occupazionale e sociale".

Nessun problema sicurezza

Qualcuno tira in ballo al proposito le possibili conseguenze sulla sicurezza dei cittadini derivanti dalla mancanza di una perfetta illuminazione in taluni luoghi. Secondo il rapporto in questione, tuttavia, tale assunto non troverebbe conferma scientifica. Di fatto borseggi e rapine – spiega il report - avvengono anche dove c’è molta luce e la maggior parte degli incidenti stradali più frequenti si verificano proprio in zone luminose, forse per la falsa sicurezza indotta in chi guida dalla situazione ottimale.

Illuminazione notturna

La Germania spende molto meno

E poi va considerato che molti altri Paesi, tra i più avanzati d’Europa, spendono molto meno pur seguendo l’ispirazione al risparmio. Che l’Italia spenda troppo in illuminazione pubblica è dimostrato dal paragone con la Germania. Basti pensare che la nostra spesa viene stimata in circa 2 miliardi mentre quella dei tedeschi è di 469 milioni. In pratica 31,8 euro a cittadino contro 5,7 euro a testa dei tedeschi. Da considerare a tale proposito che la media europea è di 15 euro pro capite.

Per arrivare a tali risultati la Germania – come spiega Cottarelli – si è data da fare: ha studiato un piano di riduzione della spesa per l’illuminazione, rivisitando la situazione esistente, adottando massicciamente lampade meno costose e utilizzando tecnologie per cui la luce si accende solo se c’è qualche persona nelle vicinanze.

In Italia abbiamo invece ancora impianti “poco moderni, sempre accesi e troppo energivori, per altro orientati spesso molto male” e con conseguenze negative per l'ambiente, come spiega sulla pagina di Repubblica AF Carlo Valdes, ricercatore dell’Osservatorio che ha condotto lo studio. Da questo punto di vista bisognerebbe ricorrere prima di tutto all’utilizzo generalizzato dei sistemi a led. Molti lampioni sono poi vetusti e non orientati correttamente verso il basso, cosa che porta la luce a disperdersi inutilmente verso il cielo.

I più virtuosi e i meno virtuosi

Da uno studio internazionale citato nel lavoro dell’Osservatorio della Cattolica risulta che i Paesi dove la quantità di luce pro capite sprecata è maggiore sono Portogallo, Spagna e Italia. I più virtuosi invece quelli dell’Europa centrale e orientale.

Le province

Appare inoltre singolare il fatto che proprio i Paesi più ricchi siano tra quelli dove si spreca meno. Puntando l’attenzione sulle province poi (sono state considerate 1.359 province o realtà territoriali europee equivalenti) nessuna delle italiane compare nel primo 40 per cento delle più virtuose.

In testa alla classifica di quelle italiane più virtuose risultano Napoli al 567° posto, poi Bolzano al 578° e Genova al 660°. Tra le meno virtuose Olbia-Tempio (1.305° posto), l’Aquila (1.263°) e Aosta (1.262°). In linea generale si evidenzia comunque una differenza tra Nord e Sud: le province meridionali sono sottorappresentate nei primi posti della graduatoria.