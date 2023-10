(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il gas chiude in rialzo con i timori per l'escalation militare in Medio Oriente ed in scia con l'aumento del prezzo del petrolio. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la seduta in rialzo del 3,9% a 50,8 euro al megawattora. Dall'attacco di Hamas a Israele il prezzo ha registrato un rialzo del 30 per cento. (ANSA).