Il NY Times riceverà da Google 100 milioni di Usd su 3 anni

Roma, 9 mag. (askanews) - Il New York Times riceverà da Google circa 100 milioni di dollari in tre anni come parte di un ampio accordo che consente ad Alphabet (la società madre di Google) di utilizzare contenuti del prestigioso quotidiano newyorchese su alcune sue piattaforme. A riferlo è il Wall Street Journal, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters.L'accordo includerebbe la partecipazione del NY Times al Google News Showcase, un prodotto ch* e utilizza a pagamento i contenuti dei media su Google News e altre piattaforme di del colosso informatico.