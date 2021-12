Il Lucano rileva Mancino Vermouth, si avvera sogno fondatori

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - I fondatori di Amaro Lucano 1894 e Mancino Vermouth realizzano il loro sogno di "rappresentare la Lucania nel mondo" e celebrano le nozze. Il Gruppo Lucano, infatti, ha rilevato la maggioranza della società Mancino Vermouth con all'interno il ramo d'azienda titolare della produzione delle referenze a marchio 'Mancino Vermouth'. L'operazione consentirà al gruppo Lucano di arricchire la sua offerta con una selezione di sette etichette di Vermouth piemontese. L'accordo prevede che il fondatore dell'azienda e inventore dei prodotti Mancino, l'imprenditore lucano Giancarlo Mancino, rimanga all'interno della compagine sociale con il ruolo di consigliere, con delega allo sviluppo del business. L'acquisizione vede un connubio "d'eccellenza nato dalla visione imprenditoriale e dal pluriennale rapporto professionale dei due proprietari" Giancarlo Mancino (Mancino Vermouth) e Leonardo Vena (Lucano 1894). Da sempre ammiratori delle reciproche realtà, nel 2013, a Chicago, durante il loro primo incontro condivisero la volontà di creare un progetto di business comune. Negli anni i rapporti si sono susseguiti e consolidati, grazie anche alle innumerevoli fiere ed esposizioni in cui Mancino e Lucano sono presenti e nel 2021, finalmente, si è "concretizza l'opportunità di lavorare insieme". Questa operazione è la "conferma di quanto Lucano 1894 sia sempre attenta a cogliere opportunità nel mercato mondiale", spiega Pasquale Vena, Presidente del Gruppo Lucano. "Amaro Lucano per me significa soprattutto casa: un'azienda famigliare che fonda le sue radici nella mia stessa terra, la Lucania", afferma Giancarlo Mancino - Fondatore di Mancino Vermouth. (ANSA).