Il Gruppo Damiani investe in LuisaViaRoma

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il Gruppo Damiani investe nel marchio fiorentino LuisaViaRoma acquisendone una quota di minoranza, attraverso il veicolo Florence s.r.l. la cui maggioranza è detenuta dal Fondo di Private Equity Style Capital, guidato da Roberta Benaglia. Lo annuncia una nota del gruppo di alta gioielleria. "Questo investimento - spiega Guido Grassi Damiani , presiedente del gruppo omonimo - non è solo un'operazione finanziaria, ma è volta a cogliere nuove opportunità di crescita complementari a quelle del nostro core business ed anche a rafforzare la nostra competenza digitale. LuisaViaRoma è un'azienda che ha saputo imporsi sul mercato con un modello di business innovativo, a cavallo tra la distribuzione retail e digitale. L'azienda è stata capace d'implementare uno dei più importanti portali e-commerce nel mondo del lusso propone un'esperienza digitale made in Italy e contribuendo a rafforzare la percezione dei prodotti di alta gamma. Abbiamo molta fiducia nel potenziale di crescita dell'azienda, nelle capacità del management e nelle comprovate competenze di Style Capital". Dalla maison Damiani fanno sapere inoltre, che "nonostante i mutamenti portati dalla pandemia che hanno rivoluzionato lo scenario economico e il mercato del lusso, il Gruppo Damiani non ha fermato i propri piani strategici d'espansione della propria leadership. Il ripensamento degli investimenti ha portato, da un lato, al rafforzamento del digitale, inteso come leva complementare per la crescita del business, attraverso la costruzione di una divisione strutturata a livello Gruppo, mentre dall'altro sono stati implementati nuovi piani di sviluppo a livello retail e wholesale". Nel 2020 è stato siglato un accordo con il Gruppo Fosun per la costituzione di una nuova società di diritto cinese che ha come obiettivo una forte crescita nella regione attraverso l'apertura di oltre una decina di boutique monomarca Damiani e un centinaio di punti vendita Salvini. (ANSA).