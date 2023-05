(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a giugno ha concluso la seduta a 35,9 euro al Megawattora, in calo del 2,5% rispetto alla vigilia. Il gas era già sceso sotto quota 36 euro giovedì scorso. (ANSA).