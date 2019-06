Il Ceo Wind Tre Hedberg: costruire partnership pubblico-privato

Roma, 11 giu. (askanews) - Jeffrey Hedberg, Ceo di Wind Tre, è intervenuto al convegno di Napoli, organizzato dalla Cisl con il patrocinio di Agcom, sugli impatti legati all innovazione rispetto a reti, infrastrutture e servizi digitali."Penso che il nostro settore e tutti i nostri stakeholder - afferma il numero uno di Wind Tre - si troveranno ad affrontare tempi molto sfidanti e significativi. Le decisioni che prendiamo oggi influenzeranno il nostro futuro. È importante che non siano solo le telecomunicazioni a guidare il cambiamento e la digital transformation - continua Hedberg - perché occorre collaborare con i policy maker, i sindacati, le autorità di regolamentazione e le altre istituzioni, ad esempio le Università per lo sviluppo e il rafforzamento delle skill. Possiamo, così, trarre vantaggio dalle enormi opportunità di crescita che vediamo in Italia. È fondamentale - conclude l'amministratore delegato di Wind Tre - costruire modelli di partnership pubblico-privato non solo per il nostro settore, ma anche per il Paese perché ciò che facciamo oggi definirà in che modo saremo in grado di cogliere le opportunità per il futuro" conclude.