Il caffè resiste alla crisi e si temono problemi alle forniture

Roma, 15 apr. (askanews) - C'è una materia prima che si sta comportando in maniera diametralmente opposta rispetto a molte altre in questa fase di crolli di domanda e prezzi, causata dalla paralisi di attività dovuta alla pandemia di Coronavirus. Si tratta del caffè, che evidentemente è un bene ritenuto "essenziale" da molti consumatori, che si stia al lavoro o reclusi in casa a causa dei provvedimenti governativi e che rispetto ai valori dello scorso febbraio ha accumulato rincari del 20% (sulla qualità arabica al mercato di New York), a fronte del collasso del 40% che ad esempio ha riguardato i prezzi del petrolio.Lo rileva il Financial Times, spiegando che si profilano problemi alle forniture mentre si stanno assottigliando le scorte, all'avicinarsi dei raccolti chiave da parte dei grandi produttori latino americani. A questo ha contribuito il fatto che i prezzi bassi del passato biennio hanno provocato l'abbandono di diverse piantagioni.Al tempo stesso, però, secondo il quotidiano vi sono anche incertezze sulla tenuta della domanda. Perché, se si guarda ad esempio al mercato Usa, mentre a marzo le vendite di caffè confezionato hanno segnato un balzo di oltre il 70%, secondo un grossista la domanda totale finirà per calare, dato che i consumi a casa non riusciranno a compensare quelli venuti meno con le chiusure di bar e ristoranti.Il caffè comunque dispone di una sorta di margine di sicurezza sulla produzione in questa pandemia. La maggior parte dei coltivatori in America Latina, infatti, lavorava già in una sorta di "autoisolamento" di fatto, operando in località lontane dagli affollamenti urbani. I coltivatori sono così in grado di continuare la produzione a dispetto delle misure di contenimento del virus.