Il boom degli edifici in legno: oltre 3.000 realizzazioni nel 2020

(Adnkronos) - Il comparto della bioedilizia accelera. Il rapporto Edilizia in Legno 2021, realizzato dal Centro Studi di FederlegnoArredo per Assolegno, evidenzia nel 2020 una crescita complessiva del 3% rispetto all'anno precedente. Un dato significativo specie considerando che il 2020 è stato l'anno dell'avvento della pandemia, del lockdown e del rallentamento della produzione in quasi tutti i settori. In sintesi, la crescita è essenzialmente legata a due fattori. Da un lato la ripresa dell'edilizia residenziale, dall'altro la spinta a livello globale verso un modello sempre più green dell'abitare. Nel complesso nell'anno in oggetto sono state oltre 3 mila le costruzioni portate a termine nel nostro Paese e il settore nel complesso ha raggiunto un fatturato di 1,39 miliardi di euro. La ripresa della bioedilizia è stata più rapida rispetto ad altri settori, specie riguardo il comparto industriale edile che nel 2020 ha registrato un -15%, consolidandosi nel mercato con una quota pari al 7% dei permessi per costruire. Anche i primi dati disponibili relativi al 2021 confermano il trend positivo grazie anche all'aumento del numero di interventi di riqualificazione nel settore residenziale e agli investimenti in opere pubbliche. A livello di distribuzione geografica e in controtendenza rispetto al recente passato, il mercato della bioedilizia pare non riguardare più soltanto le regioni del Nord Italia, ma sta conquistando anche le regioni del Centro, specie Toscana, Marche e Abruzzo. Oltre ad una più ampia distribuzione sul territorio nazionale, gli edifici in legno si segnalano anche per una accresciuta complessità tecnologica ed ingegneristica. Si pensi ad esempio all'aumento di edifici multipiano nelle nostre città, un chiaro segnale di come l'ingegneria in legno si sviluppi anche in altezza, al punto che per più d'un progettista il legno è diventato un materiale di riferimento (e non più solo un'alternativa) per la realizzazione di edifici di 4-5 piani. Senza dimenticare l'aspetto green del legno che combina sostenibilità ed efficienza. Gli edifici in legno hanno un ridotto impatto ambientale, catturano maggiori quantità di CO2, riducono i consumi delle abitazioni e sono competitivi in termini di costi di costruzione.