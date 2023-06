I disegni di Leonardo a Washington, poi tre anni al buio

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - "Partiamo da due disegni del 1478, il periodo fiorentino, dove si può vedere benissimo qual è il modo di pensare di Leonardo, che non descrive le macchine ma le disegna, le rappresenta. Poi abbiamo disegni che passano dal sogno alla volontà di realizzarlo il sogno: i disegni sul volo, quindi le ali meccaniche, lo studio anatomico delle ali dei pipistrelli. Poi la concretezza lombarda, ecco la moda e le macchine tessili, abbiamo addirittura il disegno di una macchina tessile che produce quattro rotoli contemporaneamente. Ed una sezione sull'idraulica". Lo spiega, della mostra che viene inaugurata oggi a Washington, monsignor Alberto Rocca, il direttore della Pinacoteca della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, curatore della mostra di 12 tavole del Codice Atlantico di Leonardo voluta da Confindustria a Washington in coincidenza con l'apertura di una sede.

La "parte interessante è anche il backstage", l'organizzazione, la cura con cui questi fogli sono stati preparati per il viaggio e l'esposizione: ""Questi golgi sono delicatissimi, sono supercoccolati, vengono conservati in un vero e proprio caveau di banca, con temperatura e igrometria costante". Fogli che "viaggiano in maniera molto sicura, in un climaframe" ed in "doppie casse, casse particolarissime. E il nostro personale è molto competente". "Il nostro staff - spiega ancora - fa un check up del foglio, ne verifica il livello dello stato di salute in partenza". E alla fine della viaggio si verificano qale sono state temperature e umidità, registrate da sonde all'interno delle casse. "E' un lavoro molto complesso, la tecnologia fa la parte del leone. Siamo molto tranquilli quando queste opere viaggiano". La priorità "è la tutela del patrimonio: se non potessero viaggiare queste opere non sarebbero qui" a Washington. Ed al ritorno a Milano "saranno per tre anni al buio", per proteggere l'inchiostro dopo l'esposizione alla luce. (ANSA). .