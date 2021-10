Guterres (Onu): 'Sul clima serve rete multilaterale più ampia'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di una rete multilaterale più ampia". Ad affermarlo è il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres intervenendo a 'Finance in Common Summit 2021' ospitato da Cdp. "In questo momento di crisi dobbiamo cogliere l'opportunità per trasformarci e arrivare a raggiungere gli obiettivi climatici e net zero", sottolinea ancora. "Bisogna ridirigere gli investimenti sulle rinnovabili e sulle energie a bassa emissione di Co2", aggiunge ancora.