Guerra in Ucraina, cosa si sono detti Putin e Xi Jinping

Roma, 25 feb. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto, nella sua conversazione odierna con l'omologo russo Vladimir Putin di tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina, dopo l'attacco lanciato ieri contro il paese vicino. Si tratta di una pressa di posizione in linea con la dottrina di politica estera cinese, che pone al centro il tema della sovranità.Secondo il resoconto fornito dalla televisione ufficiale cinese CCTV, Xi ha detto a Putin che "l'approccio mentale da guerra fredda" deve essere abbandonato e che devono essere rispettate le diverse esigenze di sicurezza di tutti gli attori in campo, sottolineando anche come la situazione in Ucraina sia cambiata drasticamente."La Cina è a favore di una Russia che negozi con l'Ucraina per risolvere il problema", ha detto Xi al presidente russo, secondo quanto ha affermato la televisione ufficiale cinese."La posizione di base della Cina sul rispetto della sovranità e sull'integrità territoriale di tutti i paesi nel rispetto degli scopi e dei principi della Carta dell'Onu è coerente" avrebbe risposto Putin secondo la CCTV, ma gli Stati uniti e la Nato - avrebbe detto ancora - hanno a lungo ignorato le ragionevoli preoccupazioni di siucrezza della Russia, rinnegando questi stessi principi.Putin avrebbe ribadito l'accusa nei confronti di Usa e Nato di aver sfidato la Russia, spostando il proprio fulcro strategico sempre più vicino al territorio russoLa Cina, nella crisi ucraina, sta camminando su un crinale sottile da un punto di vista diplomatico. Da un lato è vincolata alla sua tradizione dottrina di non ingerenza nei territori sovrani e, per questo motivo, ha accolto con palpabile imbarazzo la decisione russa di riconoscere le autoproclamate repubbliche popolari di Lugansk e di Donetsk, dopo la quale c'è stato un rapido scivolamento nell'azione bellica. D'altronde Pechino guarda con preoccupazione all'eventualità di una dichiarazione d'indipendenza da parte di Taiwan, che considera parte integrante del proprio territorio sovrano.Dall'altro lato, la comune ostilità e conflittualità con gli Stati uniti spinge naturalmente Pechino nei pressi di Mosca, per cui le dichiarazioni immediatamente seguenti all'attacco russo - ieri - hanno oscillato tra l'appello a far ripartire il dialogo, alla comprensione per la Russia. D'altronde, la Cina deve ver apprezzato il fatto che Putin abbia aspettato la fine dei Giochi olimpici invernali di Pechino prima di lanciare l'offensiva. E proprio a margine dell'inaugurazione delle Olimpiadi Xi e Putin - il dignitario straniero di più alto livello che ha partecipato alla cerimonia d'inaugurazione - si erano incontrati.Dopo quell'incontro, la Cina si era associata alla Russia nella condanna dell'espansione della Nato, perché questo tipo di azione - secondo la formulazione di prammatica della diplomazia cinese - si basa su un approccio da guerra fredda.Pechino ovviamente ha chiarito ieri che ritiene l'imposizione di sanzioni nei confronti della Russia come inefficace e inutile. Si tratta di una posizione costante nella diplomazia di un paese che è, a sua volta, destinatario di sanzioni da parte degli Usa.La via per uscire dal conflitto, per la Cina, è quella di un dialogo. "La Cina continuerà a procedere con il suo approccio che si basa sul facilitare il dialogo pacifico", ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.Non è chiaro quanto la pressione di Xi e della Cina siano stati rilevanti nella decisione di Putin di esprimere oggi una disponibilità a un dialogo di alto livello con l'Ucraina, se si tratti di una mossa già concordata - sentendosi il leader russo vicino al raggiungimento del suo obiettivo sul piano militare - o se i buoni auspici di Pechino siano stati un elemento decisivo. Di certo Xi e la diplomazia cinese oggi possono vantare un successo nell'aver aperto un primo spiraglio al dialogo mentre sul campo di battaglia si continua a morire.