Guerra fredda Cina-Usa tra temi Forum

(ANSA) - MILANO, 6 SET - I lavori della quarantacinquesima edizione de 'Lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive" entrano nel vivo. Dopo l'opening speech di Valerio DeMolli, amministratore delegato di The European House Ambrosetti 'Le sfide globali del futuro e gli impatti sull'economia' è il primo panel di una tre giorni a cui partecipano oltre 60 relatori, in 14 sessioni durante le quali verranno presentate 10 ricerche. Il conflitto tra l'amministrazione Trump e la Cina iniziato con la guerra dei dazi prende subito la scena: "C'è un ricorso della storia, una nuova guerra fredda tra Usa dal governo democraticamente eletto e le economie dei mercati liberi e il sistema di governo monopartitico cinese e con un capitalismo di stato altamente competitivo" è uno dei tweet dalla sala dopo l'intervento di Nill Ferguson, storico e saggista britannico.