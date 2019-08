Così la guerra tra Cina e Stati Uniti sta indebolendo la nostra economia: cosa rischia l’Italia

Nei mercati finanziari, esistono numeri più importanti di altri: livelli cruciali perché sembrano indicare soglie psicologiche, il cui superamento (in su o in giù) spinge gli operatori a convincersi che una tendenza, ormai, è consolidata ed è giunto il momento di muoversi in massa, prima che il mercato li scavalchi. In Italia, un numero del genere è lo spread (la differenza dei rendimenti fra titoli tedeschi e titoli italiani) a 300. Toccata quella quota, i mercati penserebbero che la finanza italiana è al collasso ed è meglio abbandonare la nave, vendendo Bot a piene mani. Nei mercati valutari globali, è il 7 cinese: il momento in cui per comprare un dollaro sarebbero stati di nuovo necessari 7 yen, come 20 anni fa, veniva indicato come uno spartiacque cruciale. La guerra commerciale Usa-Cina da commerciale sarebbe diventata valutaria e, potenzialmente, una slavina inarrestabile. Uno yuan così debole, infatti, favorisce le esportazioni cinesi verso l’America e avrebbe scatenato l’ira della Casa Bianca.

E’ puntualmente avvenuto. Quota 7 è stata toccata lunedì, Trump l’ha presa malissimo, la Casa Bianca ha accusato Pechino di aver fatto indebolire la moneta deliberatamente e ha ufficialmente accusato la Cina di manipolare artificialmente il cambio dello yuan, per favorire il proprio export, aprendo così un nuovo fronte in una guerra che sta già indebolendo l’economia cinese, americana e mondiale, Italia compresa.

Accuse responsabilità e pretesti

All’accusa di Trump, anche questa volta, non crede nessuno. Solo tre settimane fa, il Fondo monetario internazionale aveva sottolineato che la quotazione dello yuan – già a ridosso di quota 7 – era perfettamente compatibile con la situazione dell’economia cinese e, semmai, lo squilibrio era dall’altra parte: lo yuan, insomma, scendeva anche perché la controparte, cioè il dollaro, saliva troppo, in virtù di una economia surriscaldata dalle misure di Trump. Ma, soprattutto, lo yuan è sceso perché Trump ha appena annunciato una estensione dei dazi anticinesi anche a quei 300 miliardi di dollari di importazioni che, finora, erano rimasti esenti, spingendo gli investitori a concludere che l’economia cinese si indebolirà ed è meglio abbandonarla. Secondo gli esperti dei mercati valutari, infatti, quello che è avvenuto è il contrario di una svalutazione pilotata: la banca centrale cinese non ha venduto la propria valuta, per spingere in basso, artificialmente, lo yuan. Piuttosto, ha smesso di comprarla, per sostenere, artificialmente, la quotazione e ha lasciato che il prezzo lo decidessero i mercati. Una mossa che anche Pechino sa essere rischiosa perché uno yuan debole spinge l’export, ma può anche innescare una fuga di capitali, in un momento particolarmente delicato per l’economia cinese. In altre parole, la posta in gioco, a Pechino, diventa sempre più alta.

Quello che interessa a Trump

Ma la posta sale anche a Washington.Definire la Cina una manipolatrice della propria valuta ha un solo risultato pratico: dare al presidente americano il pretesto per una nuova ondata di dazi. La mossa, tuttavia, nasconde due altre motivazioni. La prima è che tutta la strategia di negoziazione (se così si può dire) di Trump, basata sul bastone delle tariffe, viene svuotata da una svalutazione dello yuan. Rincarare del 10 per cento, con il dazio, il prezzo delle merci cinesi non serve a nulla se, contemporaneamente, il prezzo delle stesse merci cinesi – alla dogana – scende del 10 per cento, perché ci vuole il 10 per cento di dollari in meno per comprare la stessa quantità di prodotti di Pechino. Trump, insomma, deve giustificare la scomoda realtà che tutto questo clamore delle tariffe non sta dando alcun risultato pratico: i cinesi vendono meno merci negli Usa, ma gli americani meno merci in Cina. Il risultato è che il disavanzo commerciale Usa-Cina è rimasto esattamente lo stesso.

Il secondo motivo per cui Trump fa la voce sempre più grossa, nel tentativo di spaventare i cinesi, è che il presidente ha fretta: deve riuscire a portare a casa risultati, prima che risulti chiaro quali sono i costi della guerra. La Cina rallenta, ma il costo dei dazi – dice una recente ricerca degli economisti del Fondo monetario internazionale – lo sopportano i consumatori americani: gli esportatori cinesi vengono pagati come prima e la differenza di prezzo determinata, ora, dai dazi, la pagano i consumatori americani. Un peso che rischia di esplodere nelle prossime settimane, quando le nuove tariffe annunciate dal presidente si applicheranno a prodotti di largo consumo, finora esenti, come gli iPhone. Contemporaneamente, il clima creato dalla guerra commerciale che Trump ha dichiarato al mondo intero sta rallentando l’industria manifatturiera e scoraggiando gli investimenti delle aziende. Qualcuno si azzarda a prevedere una recessione americana entro il prossimo anno.

I colpi di coda di Pechino

Poi, ci sono le contromosse cinesi: quelle possibili, quelle minacciate, quelle già in atto. Pechino, ad esempio, è il maggior possessore di titoli pubblici americani, che Washington ha bisogno di piazzare in numero crescente, perché il suo debito – dopo il taglio delle tasse – sta esplodendo. Potrebbe vendere a man bassa per spaventare gli americani, ma è ben difficile che lo faccia, perché svaluterebbe, facendo crollare i prezzi, anche il suo patrimonio. Oppure, come hanno detto alcuni dirigenti di Pechino, potrebbe bloccare le esportazioni di minerali rari, cruciali per l’elettronica: nomi esotici come erbio, ittrio ed europio, che, però, sono il materiale di cui sono fatti, ad esempio, gli schermi intelligenti dei tablet. Ma i cinesi rischierebbero di spingere altri paesi ad estrarli, perdendo così il loro attuale semimonopolio. In realtà, forse, a Pechino, per spaventare a sua volta Trump, basta fare quello che già sta facendo: smettere di comprare la soia e gli altri prodotti agricoli, la cui vendita in Cina è essenziale per grosse fette di agricoltori, il cui voto è indispensabile, fra un anno, nella nuova corsa alla presidenza.

Il rischio dell'impasse

Quello che preoccupa è che Trump, con la sua tattica negoziale, si è cacciato in un impasse. In superficie, lo scontro Usa-Cina riguarda il commercio e il disavanzo negli scambi. Ma, al fondo (anche se non è detto che Trump ne sia del tutto consapevole), il contenzioso è molto più grosso e non saranno un po’ di soia in più e un po’ di lavatrici in meno a risolverla.

Nell’arco degli ultimi 15-20 anni, la Cina è diventata, da umile catena di montaggio del mondo, una potenza tecnologica globale, con posizioni di preminenza cruciali nelle partite dell’auto elettrica, dell’intelligenza artificiale, dell’informatica, delle telecomunicazioni, mettendo in discussione la supremazia americana: lo dimostra la caccia alle streghe (ancora in attesa di prove convincenti) lanciata da Trump contro la cinese Huawei e la sua ascesa nelle commesse per il futuro dei cellulari.

Molto di questa trasformazione dell’economia cinese è stato ottenuto con favori statali, ingerenze indebite, ricatti alle aziende straniere. Ma pretendere di risolvere questi nodi invece che con il dialogo, a colpi di tariffe,non può non evocare nei cinesi l’immagine delle cannoniere delle potenze occidentali che, nell’800,imponevano alla Cina un blocco delle sue potenzialità economiche. I dirigenti comunisti cinesi non accetteranno mai di rinunciare a questa strategia per il futuro e di rassegnarsi pregiudizialmente ad una posizione di subordinazione. I rischi della guerra commerciale in corso sono nel fatto che nessuno dei due contendenti sembra in grado di fare un passo indietro.

Le conseguenze per l'Italia

Il prezzo della guerra non lo stanno pagando, però, solo americani e cinesi, ma tutto il mondo: la paralisi degli scambi sta infatti penalizzando il commercio globale e intaccando le possibilità di sviluppo. Per un paese esportatore come l’Italia le conseguenze, in un momento in cui l’economia del paese è già al limite dell’asfissia, sono particolarmente pesanti. Una recente simulazione della Sace (l’agenzia che si occupa di garantire con le assicurazioni l’export italiano) chiarisce che, della guerra, siamo tutt’altro che solo spettatori. Se lo scontro dei dazi, fra America e Cina, si placa, le esportazioni italiane aumenteranno complessivamente del 3,4 per cento quest’anno e del 4 per cento il prossimo. Con le tariffe invece, la crescita di questa componente fondamentale per l’economia italiana si fermerà al 2,6 per cento nel 2019 e al 2,3 per cento nel 2020. La differenza? Tredici miliardi di euro in meno che entrano nel paese.