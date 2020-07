Proroga smart working, incentivi a lavoro e rinvio tasse, Gualtieri presenta il dl di agosto: 'Inizia la risalita'

"I più recenti dati economici indicano che la nostra economia ha iniziato la risalita dal minimo di marzo-aprile. Stimiamo che la ripresa sia continuata in giugno e luglio, tuttavia il secondo trimestre registrerà in media una forte caduta del Pil con altrettanto marcato rimbalzo nel terzo trimestre". Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento di bilancio, sfodera i suoi dati più ottimistici sulla bontà delle opere messe in campo dal governo contro la crisi innescata dalla pandemia.

Le misure sono già trapelate nei giorni scorsi e riguardano la Cig e il lavoro, il Fisco, la scuola e l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Found. Nel nuovo decreto di agosto, ha spiegato il ministro, ci saranno aiuti per "automotive, turismo e ulteriori misure a sostegno della crescita". Il ministro ha inoltre confermato che ci sarà anche lo sblocco di investimenti per gli enti locali "per circa 5,5 miliardi": "Destineremo una quota delle risorse alla scuola per facilitare e aiutare l'avvio del nuovo anno scolastico".

Lavoro e Cig

"Il governo intende proseguire rendendo più selettiva la cassa integrazione guadagni - dice il ministro -: sono allo studio interventi in continuità alle misure attualmente in vigore con la proroga di 18 settimane della cassa integrazione", ha detto ancora il ministro, spiegando che ci saranno "elementi di differenziazione e selezione della platea delle imprese, chiedendo a quelle che possono un contributo a questo strumento. La differenziazione - spiega - sarà probabilmente basata sui dati della fatturazione elettronica, sul diverso impatto della crisi".

Smart working

Oltre la prosecuzione della Cig che dovrebbe comprendere moduli da 9+9, "sono all'esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato", ha spiegato, aggiungendo tasselli al prossimo decreto di agosto che disciplinerà anche uno scostamento delle incombenze fiscali.

Scadenze fiscali riprogrammate e riforme

"Proseguirà l'attività di sostegno alla liquidità che potrà contare su misure di carattere fiscale - ha detto infatti -: saranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza prevedendo la possiblità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell'onere che altrimenti graverebbe su contribuenti in difficoltà. Saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto", ha aggiunto.

Incentivi pagamenti elettronici

Le azioni del Recvery plan saranno "associate a riforme per rendere più agevole lavorare in Italia quindi attirare capitale e imprese", e in questo quadro è "fondamentale procedere alla riforma fiscale che con una attenta politica di diminuzione fiscale e di riduzione del tax gap contribuisca a una maggiore equità ed efficienza del prelievo". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento. Sarà rivisto anche "il sistema delle imposte ambientali e i sussidi dannosi per l'ambiente per incentivare la transizione ecologica" e il contrasto all'evasione fiscale "continuerà a svolgere un ruolo cruciale". Proseguirà, poi "l'azione volta a incentivare i pagamenti elettronici e digitali" e "interventi saranno necessari anche per le partite Iva". Il governo, ha ribadito il ministro, intende "superare il meccanismo del saldo-acconto" per passare a un sistema con ''certezza del tempo degli adempimenti e diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare, basato su quanto effettivamente incassato". (ANSA).

Automotive e turismo

Gli interventi "su automotive e turismo e anche sulla questione del terremoto e sulla questione pertinenziali" delle spiagge che saranno nel prossimo decreto di agosto "sono temi che questa commissione aveva affrontato e aveva chiesto di assumere e sono interventi che il governo introdurrà su indicazione del Parlamento. Auspichiamo che ci siano comunque spazi specifici per iniziative del Parlamento anche in questo decreto".

Plastic Tax

Infine, ha spiegato il ministro che non ci sarà "una doppia plastic tax" europea e nazionale: "ci sarà un lavoro per una razionalizzazione e per evitare oneri eccessivi per le imprese". Inoltre, ha ribadito anche che "non ci sarà la patrimoniale".